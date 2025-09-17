"En Comodoro defendemos con fuerza a la universidad pública"

El intendente Macharashvili acompañó a la UNPSJB y a otras instituciones que se unieron en defensa de la educación pública y contra el veto de Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

La marcha inició su recorrido en la sede Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Km. 4, finalizando en Moreno e Hipólito Yrigoyen, donde tuvo lugar el acto central, que contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; miembros del gabinete municipal; concejales; dirigentes políticos y sindicales; representantes de distintas organizaciones; integrantes de la comunidad educativa; y vecinos en general.

En ese marco, Macharashvili recordó que “hace menos de dos años, la ciudadanía le daba a este gobierno nacional un voto de confianza. Hoy los mismos ciudadanos que estamos acá le hemos puesto freno; esa garantía que se le dio, se acabó. Agradecemos a los legisladores de esta provincia y del país que rechazaron el veto”. Solo el mileista César Treffinger votó a favor de los vetos.

“Desde nuestro lugar, reafirmamos el compromiso con la educación pública y por la dignidad de la gente. Vamos a seguir luchando todos juntos, no nos van a llevar por delante: en Comodoro y en todo el país defendemos con fuerza a la a la universidad pública, que es uno de los pilares que nos hizo grandes como nación”, agregó Macharashvili.

Finalmente, recalcó que “como intendente de esta ciudad, agradezco a la sociedad que recapacita y se pone al frente de la lucha, junto con los estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y a toda esa comunidad universitaria que ha sido vapuleada e insultada, pero que la comunidad la respalda. Vamos a seguir trabajando todos juntos por nuestra sociedad”.