En Comodoro hubo alta adhesión al paro y marcha por calles céntricas

Los trabajadores de la Educación realizaron un acto de "No inicio de Ciclo Lectivo" en la plaza San Martín. Cuestionaron que las escuelas no se arreglaran; desmintieron tener "los sueldos más altos del país" y denunciaron las políticas de ajuste de Mariano Arcioni y de Mauricio Macri como causa de la crisis financiera que hoy imposibilita el pago de haberes en fecha. Fue alto el acatamiento al paro de 72 horas.

“No compramos espejitos de colores. No tenemos miedo. Nos la bancamos como siempre que ponemos el pecho para seguir adelante. Gracias a todos por estar y fuerza porque la lucha recién empieza”.

De este modo, el secretario general de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Daniel Murphy, advirtió que el paro de tres días de esta semana –en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo- podría extenderse por tiempo indefinido ante la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno provincial.

Ayer se realizó un acto de “No inicio de Ciclo Lectivo” en la plaza San Martín, donde también se homenajeó a las docentes María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, quienes murieron el 17 de septiembre en un fatal accidente en ruta Nacional 3, a pocos kilómetros de Trelew, cuando regresaban a Comodoro Rivadavia luego de haber participado de una movilización en reclamo del pago en tiempo y forma de sus sueldos como trabajadoras estatales.

“El Estado es responsable”, sostuvieron los trabajadores de la Educación después de que se leyera una carta y un poema en referencia a las malogradas docentes de la Escuela 738.

El homenaje también implicó una movilización por el centro con una bandera que destacaba que “En nuestra lucha vivirán por siempre. Jorgelina y Cristina, presentes”.

“Cada vez que un compañero nos deja en la lucha, sabemos que sigue estando. Me parece que el ejemplo de Cristina y Jorgelina, y como lo llevemos nosotros adelante, es importante de acá en más. Nuestra lucha sigue por lo que ellas mismas pelearon y construyeron. Debemos estar orgullosos de estar acá y orgullosos de lo que ellas hicieron”, consideró Murphy.

LA LUCHA CONTINUA

En este marco, el titular de la Regional Sur de ATECh aseveró que los docentes comenzaron el año como lo terminaron: con medidas de fuerza. “Tenemos este inicio que parece una continuidad. Es la continuidad de la lucha del año pasado pero también es la continuidad del anterior porque este ajuste es el que vinimos viviendo. Esta política es la que vinimos sufriendo de hace tiempo y sabemos que es una pelea difícil que puede parecer que no se consigue, que no se puede avanzar o que no hay salida porque lo que tenemos enfrente es una política de estado”, cuestionó.

“No es un funcionario más o menos corrupto, inepto, inteligente o perverso. Tenemos enfrente una política de estado que defiende los intereses de unos pocos a los que tenemos que ponerle nombre comúnmente y saquean nuestra provincia como los Benetton, que no pagan impuestos por lo que se llevan y cada vez se llevan más y nos les importa prácticamente nada”, agregó.

“Esta política defiende pagar la deuda con los de afuera. Los usureros que cobran intereses tres y cuatro veces más altos que lo que corresponde a costa de lo que sea. No importa si el hospital se cae a pedazos y se nos mueren los pibes sin atención médica. No importa si va a una mujer con un problema y tiene que esperar cinco horas en una guardia. Pero sí importa que nos quiten la regalía antes que ingrese a la provincia para asegurar esa súper ganancia de esas empresas usureras”, criticó.

Es por eso que Murphy destacó que los responsables de la crisis que atraviesa Chubut tienen responsables. “Esto tiene nombre y apellido. Son los Arcioni, son del gobierno de (Mauricio) Macri cuando permitió este endeudamiento y van a ser todos los que consientan y sean cómplices de este saqueo y endeudamiento. Por eso estamos acá para reclamar nuestros derechos. No pueden ser separados de los derechos de nuestros alumnos. Nuestros derechos no pueden ser otros que la Educación Pública. Sin derechos para los docentes no hay Educación Pública para todos”, subrayó.