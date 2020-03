“Nosotros entendemos que tiene que seguir, se tiene que fortalecer y se tiene que ir ampliando en acciones”, dijo el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy.

Se van a cumplir casi dos años desde que los trabajadores estatales iniciaron medidas de fuerza en defensa del poder adquisitivo de sus salarios, deteriorado al implantarse el pago escalonado.

Por esta razón, creen desde la conducción sindical que muchos sienten el agotamiento de realizar actividades para visibilizar el reclamo. En este marco, Murphy sostuvo que es necesario tener un debate para que las medidas no pierdan fuerza.

“Algunos compañeros dicen ‘yo hago la retención de servicio o paro pero no me cuentes para la marcha’. O no lo dicen pero lo hacen. Lo venimos planteando con toda la sinceridad y franqueza. Si nosotros tenemos esa decisión, nos puede llevar a la derrota o a retroceder. No es posible un plan de lucha que implique solo no ir a la escuela. No alcanza con el paro y la retención. Hay que llenar de actividades para explicarle a la comunidad todos los días qué pasa y por qué estamos haciendo lo que hacemos”, destacó.

Asimismo, el dirigente gremial cuestionó operaciones mediáticas que señalan que los docentes chubutenses son los que mejor cobran en el país. “Es mentira que nos pagaron toda la deuda, es mentira que arreglaron las escuelas, es mentira que tenemos el sueldo más alto del país. Al contrario, venimos denunciando y explicando que este año con la recompensación que logramos, recién estamos recuperando el poder adquisitivo de hace tres años, pero solo en relación de alimentos”, cuestionó.

“Nuestras necesidades están como hace tres años, pero más agudizadas por este ajuste que venimos sufriendo. Con respecto al presupuesto educativo, tenemos que decir que el año pasado se inició con 9 millones de pesos para refacciones… una miseria. Este año estaríamos entre los 90 y 150 millones y sigue siendo insuficiente. Pero esto se logró gracias a la denuncia y a la lucha de los estudiantes del secundario y del superior que consiguieron el TEG y fueron muy importantes para la lucha del año pasado. A ellos hay que involucrarlos en la lucha porque es la mejor manera de educarlos”, subrayó el titular de la Regional Sur de ATECh.