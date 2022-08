En Comodoro solo funcionan dos de nueve ambulancias

Comodoro Rivadavia solo cuenta con dos ambulancias en el sistema público para cubrir las emergencias médicas de toda la ciudad. Así lo aseguró el concejal Omar Lattanzio en diálogo con El Patagónico. La situación preocupa porque solo esas dos unidades están disponibles para cubrir un radio geográfico que se extiende hasta Garayalde hacia el norte y hasta Ramón Santos hacia el sur.

“La única novedad que tuve es que la Municipalidad iba a mandar a arreglar alguna ambulancia. Después de eso, no he tenido ningún tipo de respuesta ni por parte del Ministerio de Salud ni por parte del señor (Eduardo) Wasserman (director del Hospital Regional) que no me atiende el teléfono para poder consultarle cómo lo van a manejar”, aseguró.

El edil radical se comunicó con Pan American Energy (PAE), que colaboró con el arreglo de cuatro ambulancias hace unos meses. “Las unidades se volvieron a romper y hoy solo nos quedan dos operativas de nueve. Las otras están para arreglar. Están prácticamente desarmadas. Algunas no tienen motor. Podemos decir que tenemos 50 ambulancias, pero si le falta una rueda o si le falta motor es lo mismo que no tener nada”, cuestionó.

Asimismo, el concejal especificó que otra ambulancia está en el taller mecánico de la empresa Iveco, pero desde el Estado provincial no han girado el dinero para pagar la reparación y que la unidad pueda volver a estar en servicio.

OIDOS SORDOS

Lattanzio también cruzó al ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, por las promesas incumplidas. “Puratich es un mentiroso. Vino acá (por el Concejo Deliberante) y dijo que estaba todo bárbaro. Dijo que estaban todas las ambulancias y el 1 de julio desocupaban la dirección del Hospital (Regional) y pasaban al Área Programática para que podamos hacer las salas de internación oncológica pediátrica y hasta el día de hoy la dirección se mantiene en el mismo lugar”, criticó.

“El señor ministro dijo que yo no podía hablar porque no era de Salud. No hace falta ser de Salud, para saber que no tenemos atención, para saber que los chicos de Pediatría están internados en el área ginecológica o en consultorios”, detalló.

En declaraciones radiales, el ministro de Salud sostuvo: “se habla mucho de las ambulancias, pero ¿quedó algún paciente sin atender?”.

El concejal tomó el guante y recordó que la realidad expone la situación que vive Comodoro. “En semejante ciudad tenemos solamente dos ambulancias y tenemos que cubrir desde Garayalde hasta Ramón Santos. El otro día chocó el camión de bomberos y tuvieron que salir hasta Ramón Santos las dos ambulancias que tenemos. Que no digan que se cubren las necesidades porque inclusive, el otro día, tuvieron que llevar a un hombre atacado por un perro en un auto particular porque no había ambulancias. El ministro no recorre el hospital y no conoce las necesidades de la ciudad”, cuestionó.

Para Lattanzio, las autoridades de la cartera sanitaria dejan postergado al principal centro asistencial del sur de Chubut. “Veo que han abierto una licitación para (hospital) Alvear de 200 millones de pesos y han abierto una licitación para colocar un equipo en el hospital (Regional) por 20 millones de pesos. Pero seguimos postergando al Hospital Regional con todas las necesidades que tiene. No merecemos tener el hospital en las condiciones que tenemos. No merecemos tener una dirección del hospital que no se preocupa por el hospital”, aseveró.