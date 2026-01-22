Autoridades sostienen que el quirófano se encuentra en funcionamiento y que las demoras eventuales no son de años.

En el Hospital Alvear afirman que las cirugías están al día

A partir de publicaciones referidas a supuestos retrasos en las cirugías en el Hospital Zonal Alvear, desde allí se aclaró en forma oficial que el quirófano se encuentra en funcionamiento y, por lo tanto, “no existen demoras en las intervenciones de urgencia ni programadas”.

En ese marco, la apertura del Centro de Atención de Día (CADI) “permitió descomprimir la atención en quirófano para cirugías que no requieren internación, optimizando los tiempos para dar respuesta a la comunidad”, sostienen desde el hospital de Km 3 que dirige la médica Maite Muñoz.

“Recordamos que se sumaron 6 camas para la preparación y posterior recuperación de las personas que reciben una intervención quirúrgica”, añadieron.

A partir de la apertura del CADI, “pudimos implementar una estrategia de alta resolutividad para cirugías programadas y de acuerdo con nuestros registros no existen pacientes en espera durante meses, ni mucho menos años, como refiere la nota periodística”.

Para la programación de las cirugías, se evalúa cada situación en particular con criterio profesional, “pero en ningún caso se producen esperas innecesarias o prolongadas como las mencionadas”.

Desde el Hospital Alvear se aclaró que “nuestro objetivo es brindar una atención eficiente y de calidad, respondiendo a las necesidades de la comunidad con nuestro equipo y recursos”.