En la Escuela 160 rotan cursos por falta de calefacción

En la Escuela 160, barrio Máximo Abásolo, decidieron hacer pública en las últimas horas la situación que atraviesan debido a problemas con las calderas, algo habitual en Comodoro Rivadavia desde hace años en muchos establecimientos educativos.

En esta escuela aseguran que padecen el problema hace tiempo y que en la actualidad un ala del edificio permanece inutilizable, razón por la cual rotan a los estudiantes para que tengan clases en sitios donde llega el calor. Por ello, hay días en que no tienen actividades presenciales.

“Se altera la dinámica escolar y familiar”, dijo Claudia, una de las madres, a AZMTv, resaltando que a los días que se pierden por razones de infraestructura se deben agregar aquellos en los que no hay actividad porque no hay agua, o por los paros docentes.

En esta escuela, además, el tema es más delicado porque sirven almuerzo y por ello aseguran que muchos chicos se quedan sin esa comida tan vital en estos tiempos en que se habla de millones en todo el país que se van a la cama sin cenar.

SON VARIAS LAS ESCUELAS

“En otros establecimientos ocurre algo parecido. Yo vengo de kilómetro 3 y ahí hay una escuela que directamente decidió no dictar clases a nadie”, agregó Claudia, considerando que “lamentablemente, desde la cabeza mayor no se hace nada de lo mucho que se dice”.

En este sentido, en las últimas horas también se supo que están con problemas de calefacción las escuelas 52 (Quirno Costa) y 413 (Isidro Quiroga).

La bibliotecaria de la Escuela 160, Susana Basualdo, acotó que “esto no es nuevo y en mi caso particular es serio porque la biblioteca está en el ala sin calefacción y yo no puedo trasladarla para trabajar. Me enoja la situación, sobre todo ahora que tanto se habla de sacar una ley para que la educación sea esencial”.

Ella también resaltó la cantidad de días de clases presenciales que se pierden entre problemas de infraestructura, falta de agua y paros docentes.

“Hasta ayer le prestábamos un aula a la escuela 209 porque ellos hace dos semanas que están sin clases por una bomba de agua que no arreglan. El gobierno dice que asegura partidas presupuestarias, pero es mentira”, afirmó la docente.

En este contexto, recordó que en la Escuela 160 recibieron 30 computadoras en diciembre que no pudieron utilizar durante todo este 2024 por estar bloqueadas, ya que “no viene nadie a ocuparse del tema”.