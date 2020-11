En lo que va del año se realizaron 200 acompañamientos de abortos

Las consultas por aborto se multiplican. Los teléfonos suenan y las dudas son siempre las mismas. Ese es el panorama que se repite de lunes a sábado en Socorro Rosa Rabiosa. La agrupación acompaña a las mujeres que, por cualquier razón, desean abortar. Es mediante información, consuelo y datos concretos.

El requerimiento es tal que en lo que va de 2020 se han realizado 200 acompañamientos de aborto en Comodoro sumado a que se reciben entre 5 y 10 comunicaciones diarias que pueden derivar en temas como violencia de género y otras cuestiones. “Se habla de una demanda que no se puede hacer más la vista gorda”, sostuvo Soledad Cañumil, integrante de Socorro Rosa Rabiosa.

La agrupación se encuentra activa en el sur de Chubut y toda Santa Cruz, pero el 50% de los acompañamientos se realiza en Comodoro Rivadavia. Si se toma toda la región se estima que en lo que va del año se realizaron 400 acompañamientos. “En todo lo particular que fue este año lo que estamos exigiendo hoy es que se reconozca este derecho. Hacerlo de manera segura y no de manera clandestina”, aseveró Cañumil en diálogo con La Posta Radio.

Las integrantes de Socorro Rosa Rabiosa también impulsaron el pañuelazo en Comodoro “para volver a las calles” y seguir visibilizando la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito. Este encuentro sirvió para debatir varios puntos del proyecto presentado por el Gobierno nacional. Desde la agrupación consideraron que apoyan la iniciativa elaborada en la campaña debido a que en el proyecto enviado por Alberto Fernández hay algunos grises que generan ruido.

“A nosotras nos preocupan varias cosas. Una tiene que ver con que sigue estableciendo penalizaciones para algunas situaciones. Nosotros sostenemos que debe haber una despenalización. El más controversial es la objeción de conciencia, en el proyecto establece que se puede seguir objetando conciencia individualmente, pero lo que nosotros nos hace ruido lo que habilita el día de mañana no se garantice esto. Porque es algo que sucede hoy, toda la localidad objete conciencia y no se haga. Esta puerta puede ser peligrosa porque puede generar que una ley quede escrita pero que no se llegue a implementar en la práctica”, destacó.