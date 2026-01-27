Luego de que en un informe lapidario del SEGEMAR no se incluyera al barrio Médanos, vecinos de este solicitan urgentes medidas para no perder sus propiedades.

En Médanos proponen medidas para no correr la suerte de sus vecinos

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) hizo público en las últimas horas su informe sobre el deslizamiento de la cara sur del Cerro Hermitte, producido desde el pasado 27 de diciembre afectando a unas 500 viviendas de la zona.

Tras los relevamientos llevados a cabo en la zona, se determinó que el deslizamiento configura una reactivación del fenómeno ocurrido en 1969 y brindaron una serie de recomendaciones ordenadas por jerarquía, siendo la más urgente “la inmediata evacuación de los barrios Sismográfica, Los Tilos y Marquesado, con la posterior demolición de las viviendas y prohibición estricta de futuros reasentamientos”.

Otro de los datos sobresalientes fue la recomendación de no retirar los materiales depositados en el pie por el movimiento gravitatorio, ya que los mismos actúan como sostén de la masa superior. En otras palabras, no tocar la tierra levantada en la zona del campo de golf de Santa Lucía.

ACCIONES DESDE MEDANOS

Al tomar conocimiento del informe técnico del SEGEMAR, los vecinos de Médanos –muchos de los cuales ya se mudaron por razones de seguridad- presentaron en el Concejo Deliberante una nota dirigida a Intendencia, mediante la cual piden “avanzar de manera ordenada y anticipada en la implementación de medidas técnicas y de gestión del riesgo, orientadas a resguardar la integridad del Barrio Médanos y de sus habitantes”.

En particular, solicitan que se comience con:

* El fortalecimiento de un monitoreo geotécnico sistemático y documentado en el ámbito del Barrio Médanos, con comunicación clara de los resultados.

* La gestión integral urgente del agua como eje prioritario de la mitigación del riesgo, incluyendo la prevención de filtraciones, el control de pérdidas y el diseño de sistemas de drenaje adecuados por especialistas.

* La evaluación técnica urgente de medidas de mitigación y remediación, evitando intervenciones improvisadas y considerando la función actual de sostén del material presente al pie del cerro.

* La elaboración de escenarios de evolución del fenómeno y de un plan de acción asociado (preventivo y progresivo), que permita anticipar decisiones frente a distintos contextos posibles.

* La definición de criterios claros y técnicos para la reevaluación periódica de la situación del barrio, en función de la evolución del terreno y de las condiciones climáticas.

“Entendemos que estas acciones no buscan negar el riesgo existente, sino gestionarlo de manera responsable, reduciendo la incertidumbre y permitiendo que las decisiones se adopten sobre la base de información técnica confiable y actualizada”, resaltaron.