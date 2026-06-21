En Rada Tilly hubo desfile y Promesa de Lealtad

En esta ciudad se conmemoró el Día de la Bandera con homenaje a Manuel Belgrano.

La ceremonia se desarrolló el sábado sobre la avenida Armada Argentina y contó con la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera por parte de alumnos de cuarto grado de establecimientos educativos de la ciudad, además del desfile cívico-militar que reunió a instituciones educativas, organizaciones de la comunidad y fuerzas de seguridad.

El acto fue presidido por el comandante de la guarnición Ejército Comodoro Rivadavia, coronel mayor Pablo Gerardo Giordano, y la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta. Participaron además autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes de distintas instituciones, vecinos y familias.

Durante la ceremonia se realizó la invocación religiosa y posteriormente tuvo lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada: la jura de los cadetes del Liceo Militar General Roca y la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional Argentina y a la Bandera de la Provincia del Chubut por parte de los alumnos de cuarto grado del Complejo Educativo Everardo Casa Tilly y del Instituto CEDIT.

Peralta fue la encargada de tomar ambas promesas a los estudiantes, quienes el día anterior habían asumido este compromiso en sus respectivas escuelas y lo reafirmaron frente a toda la comunidad.

Finalizada la ceremonia protocolar, se desarrolló el desfile cívico-militar, del que participaron las banderas nacionales del Liceo Militar General Roca, la Escuela 12 “Almirante Guillermo Brown”, la Escuela Provincial 217 “Ciudad de Rada Tilly”, la Escuela de Nivel Inicial 407, la Escuela Provincial 718 “Libertad”, el Complejo Educativo Everardo Casa Tilly, la Escuela de Nivel Inicial 4402 y el Instituto CEDIT.

También desfilaron representantes de la Comisaría de Rada Tilly, la Asociación de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios de Rada Tilly, el Chenque Rugby Club, el Club Náutico y Deportivo Rada Tilly, el Club Atlético Rada Tilly, la Asociación Sudafricana y diversas instituciones de la comunidad que se sumaron a esta fecha tan significativa para todos los argentinos.

La jornada reunió a vecinos y familias que acompañaron con orgullo esta celebración patriótica, renovando el compromiso con los valores que representa nuestra bandera y recordando el legado de Manuel Belgrano, uno de los grandes protagonistas de la historia argentina.