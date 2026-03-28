En Radio Estación llaman a completar documentos

La convocatoria está dirigida a los habitantes de las manzanas 120 y 114, quienes deberán presentarse en la Unidad de Tierras N° 1 para completar la regularización documental dentro del plazo establecido.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, informó que el plazo para la actualización de la documentación correspondiente a la Etapa 1 de Radio Estación —requisito indispensable para avanzar en las preadjudicaciones— vencerá el martes 31 de marzo.

Es por ello que se realiza un llamado urgente a los vecinos del sector Radio Estación - Etapa 1, comprendidos en las Manzanas 120 y 114, a fin de que completen la actualización de su situación dominial en el marco de la Resolución N° 2653/23.

Los interesados en avanzar en el trámite de preadjudicación deben presentarse en la Unidad de Tierras N° 1, ubicada en Dalle Mura 225 (esquina Massini), en el barrio Stella Maris. La atención será el lunes 30 y martes 31 de marzo, de 8:30 a 13, fecha límite improrrogable para la presentación.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, enfatizó que la regularización documental es el pilar para garantizar la propiedad a las familias del sector. “Es fundamental que los vecinos comprendidos en esta resolución se acerquen a la brevedad a nuestras oficinas. El objetivo es avanzar con las preadjudicaciones y dar previsibilidad a cada adjudicatario sobre su lugar de residencia”, señaló.

Además, destacó: “el personal técnico estará a disposición para asesorar y agilizar los expedientes, garantizando que el trámite sea sencillo y efectivo”.