En tres meses gastaron el presupuesto de 2023 en servicios

Las universidades públicas están atravesando un presente complejo que genera una creciente incertidumbre en el futuro próximo. En este escenario, la sede madrynense de la Universidad Nacional de la Patagonia, junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Chubut y el acompañamiento de la Universidad del Chubut, convocan a la comunidad a sumarse a la movilización que realizarán el próximo 23 de abril.

Gastón Morales, delegado zonal de la Universidad San Juan Bosco Puerto Madryn, explicó que “es la primera movilización que vamos a hacer como institución educativa superior, donde vamos a estar marchando en reclamo del presupuesto educativo porque las universidades nacionales estamos con el presupuesto que se aprobó en enero del 2023”.

La realidad hace que ese dinero deba ser utilizado para el sostenimiento y funcionamiento del sistema universitario, aunque la realidad económica torna sumamente dificultoso que ello suceda.

El delegado zonal explicó que “hemos tenido a lo largo del 2023 gastos en luz de 5 millones 723.000 pesos y entre enero y marzo del 2024 ya tenemos cinco millones”, añadiendo que “en tres meses hemos agotado el presupuesto de todo el 2023 en materia de energía eléctrica y agua”.

Esta realidad se traslada a la UTN Chubut. Desde allí, conjuntamente elevaron una nota a las autoridades de Servicop para poder ser englobados en alguna medida porque “somos entidades sin fines de lucro y que brindamos un servicio a la comunidad porque somos entidades que garantizamos el ejercicio del derecho a la educación que tienen todos los estudiantes que desean perfeccionarse dentro de la universidad pública”, explicó Morales.

El delegado zonal de la sede portuaria de la UNPSJB pidió a toda la comunidad “tener conciencia de que el sistema universitario está en una situación de terapia intensiva; está con el presupuesto más bajo desde la historia de la universidad pública”.

Las expectativas están puestas en que la marcha cuente con una amplia participación de la comunidad universitaria y de la sociedad madrynense porque “tenemos 5 mil alumnos aquí en la San Juan Bosco de Madryn. Son 5 mil alumnos que tienen sus ilusiones, sus expectativas puestas en su título universitario”.

Morales sentenció que “sin universidad no hay posibilidad de ascenso social; sin universidad no hay posibilidad alguna de que crezcamos como sociedad, así que por eso también invitamos a marcha. Esto es totalmente apartidario. Esto es apelar a la buena voluntad del gobierno nacional a que refuerce con fondos presupuestarios el sistema universitario”, añadiendo que en caso de que esto no suceda “tendríamos que instrumentar la virtualidad en algunas clases”.

