Tras vetar el aumento, Javier Milei volverá a pagar este mes el congelado, desde hace 15 meses, bono de 70 mil pesos cuyo poder adquisitivo es flojo para el caro nivel de vida.

Es oficial la suba del 1,9% en las jubilaciones y asignaciones de ANSES

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la suba del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) siguiendo la inflación con dos meses de atraso tal como dispone la fórmula de movilidad jubilatoria impuesta por decreto y espaldas del Congreso de la Nación por el mandatario libertario.

Así quedó plasmado en las Resoluciones 297/2025 y 298/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de la ANSES, Fernando Bearzi. La semana pasada la ANSES había oficializado el pago del más que devaluado bono de 70 mil pesos, congelado así 15 meses a pesar del avance de la inflación que horada, mes a mes, su poder adquisitivo.

El ajuste determinó que el haber mínimo jubilatorio pasará a 320.277,18 pesos al que sumará el bono de 70 mil pesos para totalizar un ingreso en septiembre de 390.277,18 pesos.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto quedó en 256.221,74 pesos y, con el pago del bono, suma 326.221,74 pesos. Las pensiones no contributivas (PNC) se ubican en 224.194,02 pesos, cifra que alcanza los 294.194,02 pesos tras recibir el devaluado bono.