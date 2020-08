"Es una obra estratégica para el sur de Chubut"

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, participó de la firma del Acta constitutiva de Consorcio de Cooperación Bioceánico en Río Mayo, en el marco del 85° aniversario de dicha localidad. “Decidimos venir en un contexto complicado para todos porque entendemos que están dadas las condiciones para trabajar junto al gobierno nacional para la obra del corredor”, expresó.

Durante la firma, en la que estuvieron presentes también el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni; el intendente de Río Mayo, Alejandro Avendaño; y mandatarios de localidades cercanas, Juan Pablo Luque volvió a mostrarse enfático con la necesidad de que se culmine la obra de la ruta Nacional 260 para terminar el Corredor Bioceánico: un histórico anhelo y reclamo de la zona sur de Chubut, que es la pavimentación de los 102 kilómetros de ripio que separan a Río Mayo de la frontera con Chile para unir ambos países en la ruta más corta de un océano al otro en toda Sudamérica.

“Hace muchísimos años viene dando vueltas este sueño de la región sur de la provincia, de la concreción del Corredor Biooceánico, que es ni más ni menos que el último tramo de pavimentación de la ruta 260, que se une con la Ruta 40, pavimentada en una gestión de presidentes patagónicos que entendieron la necesidad que tenemos de poder unir los océanos Pacífico y Atlántico, en el paso más corto que hay después del canal de Panamá. Esta obra significaría para todos una posibilidad de crecimiento comercial, turístico, sin precedentes que puede haber para el crecimiento de nuestros pueblos”, resaltó.

En esa línea, destacó la presencia de los municipios interesados y del gobernador para apoyar este anhelo y dijo que están dadas las circunstancias para insistir: “Hay momentos en la historia que hay que tratar de aprovecharlos. Este es un momento en la historia, donde por primera vez hay muchas circunstancias favorables para que esto suceda. En primer lugar, que nosotros nos apropiemos de la decisión política de discutir concretamente y poner arriba de la mesa esta necesidad”.

“Por eso -continuó- todos los intendentes de la zona sur de la provincia, con toda la problemática que tenemos en estos momentos por la pandemia, decidimos venir a este lugar, a Río Mayo, que es el epicentro de la posibilidad de que esta obra se lleve adelante”.

COMPROMISO DE CAMPAÑA

Al mismo tiempo, recordó: “en la campaña me comprometí para gestionar ante el Gobierno nacional la conclusión del corredor, porque se concretamente la importancia que puede tener para nuestra región. Hoy acá estamos, nuevamente cumpliendo la palabra empeñada, mirando hacia el futuro”.

En un claro mensaje de unidad de los dirigentes de toda la región sur, Luque manifestó: “he querido estar presente para pedirle al gobernador su insistencia en esta obra y decirle que cuenta con cada uno de los intendentes aquí presentes, porque los chubutenses de la zona sur necesitamos que esto se logre”.

Y anticipó que confía en que este gobierno nacional concrete la obra que no hizo el anterior: “No tengo ninguna duda que este gobierno que lidera el presidente Alberto Fernández, su ministro de Obras Pública Gabriel Katopodis, y el presidente de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, nos puedan ayudar a lograr esta posibilidad. La gestión de Mauricio Macri decidió no hacerla y hubo otros gobernadores que cuando estuvimos próximos a que esto suceda, estratégicamente no consideraron que la zona sur merecía este camino”.

“Ojalá que esto que estamos haciendo hoy se motorice para que podamos conseguir este sueño del Corredor Bioceánico, que dará mucha vida al puerto Chacabuco y al de Comodoro, además de puestos laborales y es fundamental para diversificar la economía”, sentenció.