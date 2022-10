Escrachan a un chofer de Uber que habría acosado a una pasajera

Una de las pasajeras decidió escrachar al chofer y publicó su experiencia en su cuenta personal de Twitter y su denuncia se viralizó.

“Tengan cuidado mujeres, este "uber " es un sucio un depravado, la primera vez que el me tomó un viaje me pareció re confianza, tiraba comentarios muy raros por lo que al otro día me pidió disculpas y se las acepte ya que no había pasado nada malo, sus comentarios era diciéndome que le calentaban mis tatuajes. A los días me escribía poniéndome hola amiga, me quería pasar a buscar y no dejaba de escribirme aun yo diciéndole que tenia pareja”, comenzó relatando.

escrac3.JPG

“El otro día pedí un viaje a través del grupo de uber y lo quiso tomar él, se me hizo raro cuando me pregunto si yo era la última en bajarme, m pareció raro y desubicado y le cancele el viaje me fue a buscar igual y me perseguía con el auto, lo bloquee de todos lados y no volví a saber nada hasta ayer”, aseguró la mujer.

“Ayer vi que el pregunto en el grupo porque seguía yo ahí si me habían eliminado, él se había cambiado el nombre a m…., cuando vi que era el lo mande al frente y empezó a decirme que era yo la que me insinué siendo que es un viejo verde”.

escrac4.JPG

“Mandé las capturas y me salí del grupo, al rato me escribió un administrador pidiéndome disculpas, al rato me dijo que el andaba diciendo que yo le provoqué adjuntando imágenes de chat con otra chica que le ofreció sexo a cambio del viaje”, describió en el hilo de tuits.

“Cuando le dije que no era mi nombre y número lo atacaron a él y como rata de mierda se desvinculó porque se dio cuenta que era un depravado que como no le di cabida, se enojó. Gracias a dios lo desvincularon, pero él creó muchos grupos asique por favor tengan cuidado con ese viejo de mierda. Que te interesaba saber quien era la última. Que asco que me das E….., conmigo no pudiste y te comes el escrache de tu vida para que a nadie más le pase”.