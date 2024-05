España retiró a su embajadora de Argentina tras los dichos de Milei

En medio del conflicto diplomático entre Argentina y España por las declaraciones del presidente Javier Milei, quien acusó a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, de ser "corrupta", anoche la representante del gobierno español en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez abandonó la Embajada.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares Bueno, informó ayer que había llamado a Alonso Jiménez a “consulta sine die”, por lo que no queda determinado cuándo será el regreso de la embajadora a cumplir sus funciones en Argentina.

"Acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires [...] España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad", sostuvo el funcionario español.

Según se informó, María Jesús Alonso Jiménez ya arribó a la ciudad de Madrid.

Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a las “amenazas” vertidas por el ministro de Asuntos Exteriores de España y expresó que “llama poderosamente la atención que se ponga en tensión” el vínculo entre “dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada”. Además, manifestó la confianza del Gobierno en que, “superadas las instancias electorales en Europa, podamos reconducir las relaciones”.

“Respecto a las llamativas e impulsivas amenazas del Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, quiero aclararles que no entendemos el motivo de su resquemor. El Presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se pongan en tensión las relaciones entre dos países históricamente hermanados por una decisión poco meditada, y confiamos en que, superadas las instancias electorales en Europa, podamos reconducir las relaciones”, expresó Adorni.

A su vez, el vocero afirmó que “el Gobierno argentino insta a que los funcionarios del Reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al Presidente Milei, entre ellos el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia”.

Sostuvo que “el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país. Esto nada tiene que ver con la relación diplomática".

Y remarcó: "Seríamos muy gustosos de que proporcionalmente le hagan el planteo a Sánchez de todas las barbaridades que han dicho sus ministros y él mismo y de los errores que han cometido en materia de involucrarse en la política interna de otros países”.

Además, aclaró que “Milei no se va a poner en comunicación, al menos de nuestra parte, con el presidente del Gobierno español. Apelamos a que él se comunique y pida las disculpas del caso, incluso públicamente. Sería lo más razonable".

"No hay un problema diplomático. La relación y la diplomacia entre los pueblos está muy por encima de las diferencias que pueda haber entre dos personas, incluso siendo ambos presidentes de ambas naciones", cerró sobre el tema, según recuperó el sitio minutouno.com