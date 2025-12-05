Está en marcha el taller "Navidad con sabor a encuentro"

La propuesta fortalece la integración, autonomía y calidad de vida de los adultos mayores. Además, se estimula el acompañamiento comunitario.

El Municipio, a través de la Dirección General de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, inició el taller navideño “Navidad con sabor a encuentro”, una propuesta destinada a promover el envejecimiento activo y fortalecer los vínculos comunitarios de las personas mayores de la zona norte y de la que participan 20 personas.

La actividad se desarrolla en el Centro de Día de Atención Integral para Personas Mayores “Papa Francisco”, ubicado en Buenaventura Rosas Martins Nº 483, barrio Don Bosco, durante los días 5, 9 y 12 de diciembre, en el horario de 10 a 13 horas.

La finalidad central del taller es estimular habilidades cognitivas, físicas y sociales a través de la elaboración grupal de manualidades, adornos y productos alimenticios tradicionales de la Navidad.

En referencia a la iniciativa, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, destacó la importancia de generar espacios donde cada persona mayor pueda sentirse parte, crear con otros y disfrutar de un encuentro significativo. “Estas iniciativas nos permiten acompañar trayectorias, potenciar habilidades y, sobre todo, sostener el valor del encuentro como motor de bienestar y comunidad”, expresó.

La responsable del Centro de Día Papa Francisco, Micaela Matosín, indicó que el taller navideño -con sus tres encuentros- “es el broche de oro en el marco de las actividades que se realizaron a lo largo del año. En el día de hoy realizamos adornos, manualidades y el martes 9 y el viernes 12 de diciembre haremos galletitas y budines”, describió.

“Durante estas actividades, las personas mayores pueden pasar un buen momento, socializar, compartir entre ellos, producir algún adorno o alimento y llevárselo a sus hogares. Este tipo de talleres fortalece sus habilidades cognitivas, sociales y la destreza manual en pos del bienestar integral de las personas mayores”, remarcó Matosín.

BIENESTAR INTEGRAL

La iniciativa busca promover la participación activa, la creatividad y la socialización de las personas mayores, generando espacios de encuentro que favorecen el bienestar emocional y reducen la soledad y el aislamiento. Además, se trabaja de manera específica la atención, la memoria y la destreza manual, integrando diversas herramientas y materiales.