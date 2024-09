Este sábado habrá atención ginecológica y pediátrica en el tráiler

En la última jornada habrá control sano pediátrico, firma de libretas, colocación de vacunas del calendario nacional, atención ginecológica y estudios de Papanicolaou. Además, se brindará una charla y práctica sobre las técnicas de RCP y uso del Desfibrilador automático para casos de emergencia.

Como parte del trabajo en territorio que impulsa la gestión municipal del intendente Othar Macharashvili, cada fin de semana la Secretaría de Salud lleva adelante jornadas de atención sanitaria para que los vecinos de la ciudad puedan acceder a distintos servicios de manera gratuita y por demanda espontánea.

En este marco, este sábado, de 11:00 a 16:00, el Tráiler de Salud realizará una jornada extendida en el predio de la Asociación Vecinal de barrio Don Bosco, cerrando así el trabajo de la unidad sanitaria en el sector.

Durante la actividad habrá atención pediátrica con control sano, llenado de planillas y colocación de vacunas para completar el esquema nacional. Asimismo, continuarán las prácticas de enfermería y se ofrecerá consejería para la planificación familiar, control de fertilidad, salud reproductiva, anticonceptiva y educación sexual.

En cuanto a los controles ginecológicos, también se realizarán PAP para la detección temprana de enfermedades como cáncer de cuello de útero, cáncer de mama e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Cabe aclarar que, para aquellas interesadas en realizarse este estudio, deberán presentarse sin el periodo menstrual, no haber mantenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores, no haberse realizado duchas vaginales ni aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) durante el lapso mencionado anteriormente.

En la jornada también habrá actividades de promoción de la salud con talleres de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), sobre cómo aplicar las técnicas necesarias en primeros auxilios de forma efectiva para accionar ante casos de emergencia.

Medicamentos Solidarios

De manera simultánea, de 13:00 a 17:00, se llevará a cabo en el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) del barrio Stella Maris la entrega de medicamentos solidarios por demanda espontánea, para garantizar el acceso al tratamiento farmacológico en patologías crónicas como Diabetes, Hipertensión, Dislipemias y Artrosis.

Durante la actividad habrá atención clínica; prácticas de enfermería; vacunación del Calendario Nacional, dosis Antigripal; de COVID -19 y Hepatitis B; control odontológico, certificación bucodental; testeos de ITS; y charlas informativas sobre temas referidos al cuidado integral de la salud.

De esta manera, el Municipio continúa ampliando la atención médica en distintos barrios, poniendo a disposición de la comunidad, especialistas para brindar los distintos servicios que se ofrecen diariamente en los Centros de Salud y la propia Secretaría de Salud.