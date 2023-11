Estela de Carlotto calificó a Milei como "personaje siniestro"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que "no tengo miedo" ante al balotaje y sostuvo que "tengo fe, confianza y creo que va a ganar el mejor, que es Massa".

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es un personaje siniestro" que pretende “una economía dominada por el dólar”.

"El señor Milei es un personaje siniestro y está anunciando cosas siniestras como cerrar espacios, donde la cultura va a ser otra cosa, y una economía dominada por el dólar", señaló la titular de las Abuelas en diálogo con C5N.

Carlotto evitó opinar sobre la candidata a vicepresidenta por el espacio libertario, Victoria Villarruel, e indicó: "No me importa lo que diga esa señora de mí, ni me interesa, yo sé quién soy… Voy a hacer mi obra para que nunca más se repita la dictadura".

Por otro lado, la referente por los derechos humanos elogió a Sergio Massa, candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), a quien calificó como una "persona preparada" para ejercer el cargo de jefe de Estado

Carlotto se refirió también a la influencia de Milei en los votantes jóvenes y enfatizó: "Los jóvenes han llegado a seguir a este hombre, es un tipo que entusiasma a un joven porque dice barbaridades".

No obstante, aclaró que "no tengo miedo”, afirmando que “tengo fe, confianza y creo que va a ganar el mejor, que es Massa. A Massa lo conocemos, porque es un funcionario, es una persona clara y está preparada", resaltó. "Cuando sea presidente, todos los vamos a acompañar. Él va a hacer lo que dice, no nos va a engañar", agregó.

Por último, destacó el trabajo de las Abuelas y afirmó: "No tenemos odio, rencor ni venganza. Nuestro lema es memoria, verdad y justicia. Convencidas de que tenemos que llegar a quienes fueron y reciban el castigo de la ley".