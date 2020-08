Estibadores amenazan con corte de ruta

El reclamo se mantiene desde la madrugada del lunes por parte de un grupo de trabajadores que bloquean el ingreso de camiones e impiden que egresen transportes con carga en el puerto. La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, sin embargo, aseguran que "la misma no será acatada".

Desde ayer, un grupo de afiliados al sindicato portuario realiza medidas de fuerza porque hay barcos que dejaron de traer su carga, optando por seguir hasta Caleta Paula o bien trayéndola por tierra.

Si los pesqueros no atracan, no hay trabajo para las empresas que se dedican a procesar el pescado en el puerto de Comodoro. Según dijo Salvador Cuenca –vocero del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA)- “hay barcos que siguen de largo hasta Caleta Paula, mientras otras empresas optan por traer su carga ya fileteada por tierra”.

Por eso, ayer a las 4.30 montaron un piquete que no deja ingresar a nadie más que al personal de Prefectura, mientras Patagonia Argentina pudo retirar a tiempo sus unidades para que no se vea afectada en la prestación del servicio de transporte.

AMENAZAS DE CORTE DE RUTA

La Secretaría de Trabajo habría dictado la conciliación obligatoria, sin embargo, los trabajadores aseguran que la misma no será acatada. “Informamos que no íbamos a acatar la conciliación obligatoria. Es una decisión tomada. Estamos esperando todavía la propuesta. Las empresas no se quieren comprometer” sostuvieron ante La Cien Punto Uno.

“No quieren que haya una respuesta, asi que esperaremos con la gente, esta nueva medida” indicaron mientras que adelantaron que iban a mantener una asamblea durante la mañana a de este martes.

“Vamos a empezar a cortar la ruta, cada una hora, o veinte minutos” aseguraron. Sin embargo, “vamos a esperar, porque queremos tener una respuesta. Queremos trabajar".