"Estoy disfrutando mucho este momento", afirmó Gabriel Rivas

Luego de dos fines de semana de torneos en Buenos Aires y Comodoro Rivadavia cerrando su preparación, en un largo viaje que comenzó el último martes por la mañana desde Comodoro, Gabriel Rivas, arquero del Club de Tiro con Arco Petroquímica llegó a Roma. En unos días viajará a Eslovenia a disputar en la ciudad de Mokrice, el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en la modalidad 3D vistiendo con orgullo la celeste y blanca de la Selección Argentina.

“La verdad que es emocionante, pensé que iba a estar más nervioso, que me iba a jugar peor la cabeza, con más ansiedad, la verdad que estoy disfrutando mucho este momento. El estar en Europa es un montón, el deporte me está dando un sueño de toda la vida que es conocer Europa”. “Muy contento, no hay nervios, no hay ansiedad, sí mucha seguridad, mucha alegría. Con la mejor expectativa de llegar al Campeonato Mundial y llegar a la eliminatoria y más allá todavía”, expresa Gabriel Rivas.

El comodorense, que participará en la categoría Tradicional Senior, viaja junto a la delegación de la Selección Argentina y entre ellos otro chubutense, el madrynense Angelo Petrelli, quien es el otro representante y que competirá en la categoría Raso Senior.

Este fin de semana comienzan las instancias del torneo en el Castillo Mokrice, presentación, pruebas libres, control de equipos y el lunes las rondas de clasificación donde el representante de Comodoro Rivadavia y Argentina estará en competencia.

Cabe destacar que el Campeonato Mundial de Tiro con Arco 3D, se desarrolla cada dos años a finales de este mes en Eslovenia , incluye categorías tanto "tradicionales" como "instintivas" en el programa, lo que pone de relieve a nivel internacional este popular formato del deporte.