Estudiantes golpeó primero y festejó ante Boca en La Plata

El Pincha se impuso 2 a 1 por la segunda fecha del Apertura: dominó el desarrollo, desperdició chances claras y terminó defendiendo la ventaja frente a la reacción xeneize.

El inicio del partido mostró un desarrollo friccionado, con interrupciones constantes y escasa claridad en ambos equipos. Boca y Estudiantes se disputaron la pelota en la mitad de la cancha sin lograr profundidad, hasta que el conjunto local encontró la llave a través de una pelota detenida.

A los 28 minutos, una acción preparada rompió el equilibrio: Medina combinó con Benedetti, quien envió un centro preciso desde la izquierda. Por el segundo palo apareció Núñez para definir de zurda y marcar el 1 a 0. El gol le dio confianza a Estudiantes, que a partir de allí se adueñó del trámite y comenzó a llegar con peligro.

El arquero Agustín Marchesín sostuvo a Boca con intervenciones decisivas. Primero le ganó un mano a mano a Carrillo y luego volvió a imponerse ante Meza, tras un error defensivo de la visita. Sin embargo, la insistencia del Pincha tuvo premio a los 39 minutos: Tobio Burgos lanzó un centro exacto y González Pírez, de cabeza, estableció el 2 a 0, pese a un nuevo intento de reacción del arquero xeneize.

En el complemento, Estudiantes estuvo cerca de liquidarlo rápidamente. Un fallo en la salida de Marchesín dejó a Carrillo nuevamente cara a cara con el gol, pero el arquero volvió a responder. Minutos después, una infracción de Costa sobre Pérez generó polémica: el árbitro sancionó penal, aunque el VAR detectó una mano previa y la decisión fue anulada.

Esa sucesión de oportunidades desperdiciadas mantuvo con vida a Boca, que con el correr de los minutos adelantó líneas y buscó el descuento con mayor decisión. El ingreso de juveniles en ofensiva le dio otro impulso al equipo visitante y a los 36 minutos Zeballos logró descontar, lo que encendió el cierre del partido.

Boca empujó hasta el final y estuvo cerca del empate, pero Estudiantes supo resistir y selló un triunfo que pudo haber sido más amplio. En la próxima fecha, el conjunto platense visitará a Defensa y Justicia, mientras que el Xeneize intentará recuperarse el domingo, cuando reciba a Newell’s en la Bombonera.