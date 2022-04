Estudiantes se lo empató a Colón en el final y clasificó

Estudiantes de La Plata logró este viernes un empate agónico con su equipo alternativo y mantuvo a Colón afuera de la pelea en la Zona 2. Igualaron 2-2 en el Brigadier Estanislao López por la 12ª fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y se aseguró un lugar en cuartos de final.

No se sacaron ventajas en el desarrollo del juego pese a la gran cantidad de juveniles que puso la visita en cancha. Sin embargo, la juventud y poca experiencia del rival favoreció al equipo de Julio César Falcioni, que aprovechó los errores y lastimó en los momentos justos, pero se le escapó en el cierre.

El local intentó ocupar la mayor cantidad de espacios posibles y salir de contra, pero casi no logró generar peligro de esa manera. Igual rompió rápidamente el cero tras el inicio del juego luego que Christian Bernardi recuperara un balón en posición de ataque.

El volante cedió para Luis Rodríguez, quien desde el borde del área remató al arco y el joven Jerónimo Pourtau dio rebote, Bernardi acompañó la jugada y definió a la izquierda del arquero. Pese a la ventaja, el "Sabalero" no la supo sostener y el conjunto de La Plata lo empató.

A la salida de un tiro de esquina, una de sus fortalezas del equipo de Ricardo Zielinski, de Brian Orosco -ex Comisión de Actividades Infantiles-, Santiago Núñez alcanzó a desviar con su pie dentro del área y la pelota le cayó a Jorge Morel, quien solo tuvo que empujarla dentro del arco por el segundo palo en soledad.

Pero, una vez más las malas decisiones del "Pincha" le permitieron al local ponerse adelante en el marcador. Bautista Kociubinski intentó salir desde el fondo con balón dominado, dejó algunos rivales en el camino, pero perdió la tenencia y Colón no perdonó.

Rodrigo Aliendro jugó a la izquierda para Rodríguez, quien controló de zurda y definió con jerarquía de derecha al ángulo para el 2-1 que luego terminó siendo definitivo. Sin sus titulares, para el León fue casi imposible poner en apuros a Leonardo Burián.

Ya en la segunda mitad, ninguno encontró la manera de incomodar al rival, incluso la salida del Pulga por lesión encendió las alarmas, pero lo peor llegó en el octavo minuto de adición: remedió su error en el segundo del local y la clavó de tiro libre junto al palo derecho.

Síntesis

Colón 2 / Estudiantes 2

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Novillo, Rafael Delgado; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi; Facundo Farías, Luis Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Santiago Núñez, Bruno Valdez; Hernán Toledo, Jorge Morel, Nelson Deossa, Carlo Lattanzio; Braian Orosco y Alan Marinelli. DT: Ricardo Zielinski.

Goles PT: 4' Cristian Bernardi (C), 23' Jorge Morel (E), 41' Luis Rodríguez (C).

Gol ST: 53' Bautista Kociubinski (E).

Cambios ST: 4' Santiago Pierotti x Rodríguez (C), 15' Franco Zapiola x Deossa (E), 16' Aarón Spetale x Toledo (E), 24' Ramón Abila x Bernardi (C) y Tomás Moschión x Aliendro (C), 29' Ricardo Ramírez x Marinelli (E), 84' Gonzalo Piñeiro x Valdez (E) y Nicolás Fernández x Núñez (E), 49' Paolo Goltz x Farías (C) y Brian Farioli x Beltrán (C).

Amonestados: Lértora, Farías, Bernardi (C). Morel, Lattanzio (E).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Estadio Brigadier López.