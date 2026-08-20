Evocarán el Éxodo Jujeño y el mes de la Pachamama

La Municipalidad de Caleta Olivia, junto al Centro de Residentes Jujeños, anunciaron una nueva edición de la jornada destinada a conmemorar el Éxodo Jujeño y celebrar el mes de la Pachamama.

La misma tiene como objetivo fortalecer el intercambio cultural y generar un espacio de encuentro para la comunidad y se llevará a cabo el domingo 23 en instalaciones del Gimnasio General Enrique Mosconi ubicado en el barrio 26 de junio, con entrada libre y gratuita.

Los detalles de las actividades a desarrollarse entre las 13:00 y las 20:00 fueron dados conocer este jueves en una rueda de prensa encabezada por integrantes de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud y representantes del Centro de Residentes Jujeños, quienes destacaron la importancia de fortalecer espacios que pongan en valor la diversidad cultural de la ciudad.

En este marco se informó que el evento principal que recordará el éxodo del pueblo jujeño, acontecido hace 214 años ordenado por el General Manuel Belgrano para dejar tierra arrasada a las tropas del imperio español que avanzaban por el norte del país.

Este evento será presentado en el exterior del gimnasio si las condiciones del tiempo lo permiten, procediéndose a recrear maquetas de casas de cartón que serán quemadas e incluso se contará con la colaboración de la Asociación Cultural Belgraniana.

Además, el público podrá disfrutar de números artísticos, degustación de comidas típicas jujeñas y de diferentes países, stands de artesanos y emprendedores locales.

Asimismo, la propuesta incluirá ña tradicional ceremonia de la Pachamama (Madre Tierra), como parte de una jornada pensada para acercar a la comunidad las expresiones culturales.

Es una manera de acercar, la cultura une y Caleta Olivia se caracteriza por tener diversidad cultural. Por eso que estamos armando todo este evento con los jujeños, pero están invitadas a participar las demás instituciones que tienen que ver con la cultura señalaron los organizadores del evento.