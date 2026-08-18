Feria de emprendedores con espectáculos artísticos

El municipio de Caleta Olivia coordinó una nueva feria de emprendedores y artesanos en el gimnasio Mosconi.

El pasado fin de semana largo hubo 80 stands de expositores de diferentes productos en el gimnasio Mosconi de Caleta Olivia, donde la entrada fue libre y gratuita y se acercó una notable cantidad de público.

La subsecretaria de Cultura, Carina Musta, destacó que la iniciativa también contempló una agenda cultural sobre el escenario, con la participación de distintas escuelas de danzas y cantantes que se sumaron de manera solidaria.

Asimismo, la funcionaria resaltó que este tipo de eventos tienen como propósito propiciar espacios de recreación social, tratar que los expositores vendan sus productos y sumar a referentes de diferentes expresiones artísticas.

Indicó además Musta que el personal del área de Comercio garantizó el cumplimiento de las habilitaciones correspondientes, especialmente en los casos vinculados con la manipulación de alimentos.

Finalmente agradeció el apoyo del intendente Pablo Carrizo y del secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, quienes facilitaron el sitio y la logística para la realización de la feria.