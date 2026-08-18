David Mancuello asumirá la conducción del PJ

Tras imponerse el domingo en las elecciones internas realizadas en la ciudad de Caleta Olivia.

Acompañado por Laura Escalante, vicepresidenta electa, David Mancuello destacó la alta participación de los afiliados y consideró que la interna significó una recuperación de la vida democrática del partido.

"Más allá del resultado, lo más importante fue la participación de los afiliados y que el peronismo volvió a movilizarse", afirmó.

El dirigente, que encabezó la Lista Blanca y aventajó por 47votos a los candidatos de la Lista Celeste liderada por Fernando Montenegro, indicó que cerca de 1.000 afiliados concurrieron a votar durante la jornada electoral y remarcó que ambas listas realizaron una intensa campaña para incentivar la participación.

Uno de los principales ejes del discurso del nuevo presidente del PJ local fue la necesidad de dejar atrás las diferencias internas y trabajar junto a todos los sectores del peronismo.

En ese sentido, confirmó que se convocará a los integrantes de la Lista Celeste para conformar un espacio de trabajo conjunto y aseguró que las diferencias existentes responden más a formas de conducción que a cuestiones ideológicas.

Finamente, restando confirmar fecha de asunción formal, mencionó que otro de los objetivos será modernizar el funcionamiento interno del partido y adecuarlo a las demandas actuales de la sociedad.

Fuente: La Vanguardia Noticias