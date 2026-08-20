Las elecciones para renovar autoridades nacionales, provinciales y locales de la Central de Trabajadores de la Argentina - Autónoma se están desarrollando este jueves con normalidad en Caleta Olivia.

Tres centros de votación por las internas de la CTA-A

En esta ciudad hay un padrón de aproximadamente dos mil afiliados y afiliadas referentes de distintos gremios que se nuclean en la CTA-A y se presentan dos listas de candidatos lideradas por Nicolás Gutiérrez y Sonia Paredes.

El primero de ellos responde la Lista Multicolor que se presenta como alternativa y que a nivel nacional postula como secretaria general a la docente Laura Carboni.

En tanto, Paredes es referente de la lista oficialista que lidera Hugo “Cachorro” Godoy, actual secretario general de la conducción central y busca la reelección por otros cuatro años de mandato.

En Caleta Olivia, a partir de las 08:00 se habilitaron tres urnas ubicadas en la sede del gremio docente (ADOSAC), en el Centro de Jubilados de ATE y en la filial de trabajadores activos de ATE.

Las urnas se cerrarán a las 20:00 y hasta media tarde el porcentual promedio de votantes no superaba el 20 % del padrón.