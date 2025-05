Ex director denunció que le pidieron el 10% del sueldo y una caja de champaña

Rafael Cuchinelli, ex director de la Anses en Cipolletti, reveló que en teoría el aporte era para el partido que aún no tiene una tesorería conformada ni cuentas bancarias.

El ex director de Anses en Cipolletti denunció que le exigían entregar el 10% de su sueldo para continuar al frente del organismo. Además, dijo que cuando fue nombraron le pidieron una caja de champaña que salía un millón y medio de pesos.

Los escándalos de corrupción en Pami y Anses se multiplican en varias ciudades del país y complican a los Menem, que controlan esos organismos.

Rafael Cuchinelli fue hasta el 22 de mayo director de la regional de Anses en Cipolletti. Llegó al cargo de la mano de Lorena Villaverde, la diputada nacional que maneja el partido en Río Negro.

"Por un pedido político me desafectaron", dijo Cuchinelli, uno de los principales abogados de la región del Alto Valle en una entrevista con Radio San Sebastián. "Me negué a poner el 10%. Si no sos obsecuente no podés ser parte", se lamentó.

Cuchinelli explicó que el partido no tiene tesorería conformada en Río Negro ni tampoco "se abrieron cuentas" a nombre de La Libertad Avanza en Río Negro. Por eso dijo no saber a qué "bolsillo" iba el dinero.

El ex funcionario contó que un día antes de que lo despidieran había llegado un mail de felicitación a la regional por haber cumplido con todos los requerimientos enviados desde Buenos Aires.