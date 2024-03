Excombatientes le reclaman a Mondino por su silencio frente al avance británico

El Centro de ExCombatientes de Malvinas (CECIM) de la ciudad de La Plata, intimó a Mondino a revertir la política del gobierno de Javier Milei en torno de la soberanía del archipiélago nacional colonizado por Gran Bretaña. Si no lo hace, sostuvo la misiva, la funcionaria será denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionaria y traición a la patria.

Paralelamente, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Toniolli presentó un proyecto de resolución para que Mondino explique en el Congreso "la inacción de su cartera" luego de que el Reino Unido decidiera ampliar la zona de prohibición de pesca alrededor de las islas.

La intimación del CECIM fue a través de una carta documento que le da a Mondino un plazo de 24 horas para corregir su posición ante las embestidas que el gobierno británico desató en las últimas semanas en torno de las islas.

“Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo ministra (…) guarda silencio institucional/oficial frente a las provocaciones del Reino Unido”, dice el texto.

La alusión refiere tanto a la visita del canciller británico David Cameron a las islas, los constantes ejercicios militares que ese país lleva a cabo en el archipiélago argentino y la extensión del control de la zona marítima de Malvinas.

El planteo del diputado santafesino Eduardo Toniolli apunta a que la funcionaria de una respuesta a estos temas. Sobre todo, luego de anunciar a viva voz "una nueva etapa en las relaciones entre la Argentina e Inglaterra".

El legislador denunció "la inacción” de la cartera diplomática frente a hechos que “colisionan frontalmente contra nuestro reclamo de soberanía en Malvinas y en las islas del Atlántico Sur".

En tanto, el CECIM le recordó a Mondino que ella está “obligada a actuar” frente a esos atropellos que, inclusive, van a contramano de la normativa internacional que insta a Gran Bretaña al diálogo soberano con la Argentina.

Lo que la jefa de la diplomacia nacional deberá hacer, prosigue el texto, es generar “las expresiones, reclamos, quejas y acciones correspondientes que tiendan a fortalecer el reclamo de soberanía”.

“La intimamos a producir las comunicaciones oficiales pertinentes en franca oposición con la avanzada británica, haciendo valer el sentido soberano y el principio de integridad territorial”, indica la carta.

Además, le recuerda: “Usted ha jurado por la Constitución Nacional” que en su disposición transitoria primera ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina sobre esos territorios.

La carta documento le da a la titular del Palacio San Martín un plazo de 24 horas para que “cumpla acabadamente con la manda” constitucional. Si no lo hace, advirtió, incursaría “en flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Usted falta el respeto a la memoria de los excombatientes” y “tal desprecio merece la tacha de infamia y la coloca en situación de traición a la patria”.

Por su parte, Toniolli le pidió explicaciones a Mondino por la visita de Cameron a Malvinas y solicitó información por "la navegación del rompehielos RRS Sir David Attenborough en aguas argentinas durante el mes de enero".

"No hubo quejas, no hubo comunicado de repudio, no hubo protestas ante foros internacionales", denunció el tiputado que le pidió a la canciller que brinde esas explicaciones en la Cámara de Diputados.

Acompañaron el proyecto el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y los diputados nacionales Gustavo González, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Florencia Carignano, Tanya Bertoldi, Agustina Propato, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero y Pablo Yedlin, entre otros.

Fuente: Página 12