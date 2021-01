Exigen un cronograma claro de vacunación

Según el reporte de la Cámara de Vacunas del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, Comodoro es la ciudad que lidera la cantidad de dosis de Sputnik V aplicadas en la provincia. Sin embargo, hay trabajadores de la Salud que no saben cuándo recibirán su primera dosis y su preocupación aumenta porque deben cumplir funciones fundamentales en la salud pública.

Sebastián Núñez, coordinador del Area Externa de Salud Mental del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, explicó que "son más de 90 agentes que cumplen funciones en esa dependencia y que el 90% de ellos lo hace en la modalidad presencial. “Estamos tratando de acomodarnos con todos los recaudos necesarios, pero la presencialidad nuestra y la de otros servicios no está resguardada por la vacuna. Hemos elevado notas y recurrido a las vías correspondientes, pero no hemos tenido ninguna respuesta”, cuestionó.

“Sabemos que Salud Mental será uno de los sectores más solicitados después de la pandemia. Vendrá una mayor demanda de atención. Es algo que venimos hablando hace tiempo: en los servicios privados de obras sociales, la gran mayoría de Comodoro no tiene prestaciones adecuadas de salud mental. Todo eso hace que los pacientes recaigan en los distintos dispositivos del Hospital Regional y hacer esa planificación sin saber cuándo vamos a estar vacunados, se nos hace muy difícil. Estamos muy pendientes de noticias y vuelos. Sabemos que esto no ha pasado antes, pero la incertidumbre se hace cada vez más grande y cada vez más difícil”, aseguró.

SIN DIALOGO Y SIN INFORMACION

Núñez consideró que el diálogo con las autoridades siempre fue mínimo. “Los agentes tenemos mucho malestar a la hora de hablar de vacunación. Es la percepción de muchos que no se ha seguido la prioridad de la gente de Salud. En primer lugar, escalonadamente a la exposición que hay al virus cuando vemos que hay funcionarios sacándose fotos y que hay agentes que podrían haber recibido esa vacuna no nos cae en ninguna gracia y tampoco nos dan alguna explicación”, cuestionó.

A esto se debe sumar que la información que obtienen es muy confusa. “Hay como distintos estratos. Siempre tratamos de manejarnos por las vías jerárquicas. Es decir se ha informado desde los distintos jefes y después se ha comunicado con la dirección y con las distintas autoridades. Es muy difícil mantener una reunión así”, criticó.

Es por eso que el coordinador del Area Externa de Salud Mental del Hospital Regional advirtió que la falta de información sobre el proceso de vacunación traerá retrasos en volver a la normalidad de atención presencial en Salud Mental. “Ante esta incertidumbre no sabemos cómo va a seguir el cronograma, no sabemos cómo va a seguir la prioridad de vacunación y la verdad es que hay cuestiones que no se pueden suplantar la presencialidad. Sin vacunas es difícil tomar ese riesgo, aun sabiendo que la vacuna no tiene un 100% de efectividad. No es lo mismo trabajar de una manera u otra. Esta proyección está informada a las autoridades”, afirmó.

“Así como los agentes de Salud Mental estuvimos al pie en los momentos más álgidos y nunca dejamos de prestar servicio aun con todas las falencias que ya se conocen, ahora nosotros necesitamos que alguien nos venga a cubrir para seguir trabajando, que es lo hacemos y lo que nos gusta”, sostuvo Núñez.