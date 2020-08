Exministra de Educación podría ir presa 3 años y medio

El fiscal Omar Rodríguez, titular de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal, investiga presuntas contrataciones falsas desde el Ministerio de Educaicón en donde ya estaba designado el ganador antes de la participación.

“Es bastante paradigmático el caso porque comúnmente se llevan a cabo este tipo de maniobras armando expedientes con presuntas o ficticias pujas de precios, con empresas y proveedores compitiendo, cuando en realidad ya está de antemano armado quiénes son los que van a ganar”, precisó en AzM radio.

Agregó que en el caso analizado puntualmente, “lo llamativo era que uno de los imputados que intervinieron hacían aportes respecto de las empresas. Todos hacían que competían entre ellos y hacían las planillas correspondientes de comparaciones de precios y determinaban quién era el ganador”.

Sobre la continuidad de la causa, el fiscal adelantó que ya fue presentada la acusación y ahora están a la espera de la audiencia preliminar, en donde se discutirán los hechos que se imputan, las calificaciones y los elementos probatorios que serán presentados por parte del Ministerio Público Fiscal.

Al explicar en detalle lo que ocurrió, según su hipótesis y las pruebas recabadas hasta el momento, Rodríguez remarcó que “en los hechos era una sola persona, que es un maestro mayor de obra de apellido Santucho, que fue el encargado de hacer todas las refacciones de las escuelas”.

“Como los directores de las escuelas no sabían cuál era la empresa que había ganado, ellos no conocían los pormenores ni las caras visibles de las empresas. Aparecía Santucho y decía que iba de parte de determinada empresa. Como los directivos no sabían si esa empresa era la que efectivamente había ganado, les facilitaban el ingreso y esta persona hacía las reparaciones menores”, continuó relatando el fiscal.

El titular de la Unidad Anticorrupción también explicó que “lo que tiene de particular la causa es que tiene dos pilares. Uno es haber creado esta ficción para engañar y quedarse con las obras, que ya desde el origen es ilegal. A su vez, le agregaron un sobreprecio. Encima que de manera ilegítima se quedaron con todas esas escuelas, usufructuaron de una manera exagerada con distintos sobreprecios”.

Al ser consultado sobre la pena privativa de la libertad que solicitaría para la diputada Cigudosa, Rodríguez indicó que el mínimo que solicitarán es de tres años y medio a cada uno de los imputados. Además, remarcó que, en caso de ser encontrada culpable, la pena será de cumplimiento efectivo, debido a que supera los tres años.

En tanto que también se solicitará la inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos. Cigudosa fue ministra de Educación entre el 18 de enero de 2018 y abril de 2019. En diciembre pasado asumió como diputada provincial.