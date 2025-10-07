Expreso Rada Tilly ofrece pagar en 3 cuotas y habría paro

La seccional Comodoro Rivadavia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó que a partir de este miércoles los choferes de la empresa Expreso Rada Tilly iniciarán una retención total de servicios debido al incumplimiento en el pago de salarios. La medida afectará tanto los recorridos urbanos como los interurbanos que conectan a Comodoro Rivadavia con la vecina localidad de Rada Tilly.

Desde el sindicato informaron que la medida “se mantendrá hasta nuevo aviso” y explicaron que la decisión responde a “la falta de pago en tiempo y forma de los haberes, una situación que se repite y vulnera los derechos laborales del personal”.

El secretario general de la UTA local, Alejandro Quinteros, sostuvo que la empresa propuso abonar los sueldos en tres cuotas, lo que motivó el rechazo del gremio. “Los compañeros no saldrán a trabajar hasta que se abonen los salarios en su totalidad”, afirmó en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Quinteros agregó que Expreso Rada Tilly “viene atravesando dificultades económicas desde hace varios meses” y remarcó que “la situación es muy desgastante para los empleados”. Finalmente, el dirigente sindical pidió comprensión a los usuarios ante los inconvenientes que puedan generarse en el servicio mientras persista el conflicto.