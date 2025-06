Exterminio: la evolución (28 años después)

Desde el jueves 19 de junio, en estreno mundial, se exhibe la tercera entrega de la saga cinematográfica que el director Danny Boyle inició en 2003, redefiniendo el género de zombies. Boyle y el guionista Alex Garland vuelven a formar equipo en esta nueva entrega, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes. Han pasado casi tres décadas desde que un virus de rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas. Bajo una implacable cuarentena forzosa, algunos grupos de personas han encontrado la forma de sobrevivir aislados de los infectados. Uno de esos grupos vive en una pequeña isla conectada con el continente a través de una única carretera con fuertes medidas de seguridad. Un grupo emprende la misión de abandonar la isla y adentrarse en el corazón del continente, descubriendo secretos, maravillas y horrores que han hecho que muten no sólo los infectados, sino también otros supervivientes.

C+/ CINE EN COMODORO

Boyle y Garland nos presentan el mundo que existe tras el estallido del virus que diezmó el Reino Unido hace 28 años. La sociedad se ha tenido que reconstruir desde cero, creando nuevas comunidades. “Nos imaginamos cómo volvería a crearse el mundo tras un apocalipsis, cuando todo lo que te rodea, todos los objetos, ya no tienen valor o son inservibles”, dice Boyle. “¿Cómo harías para asegurarte los bienes esenciales, como la comida y el combustible?”. “Exterminio: La Evolución” transcurre parcialmente en la isla Holy, un terreno de unas 400 hectáreas en la costa noreste de Inglaterra en el que han creado una pequeña comunidad que se ha aislado del mundo exterior para protegerse de los infectados.

Una sociedad autosuficiente como esta surge tras la reacción mundial ante la infección, que ha afectado a Inglaterra, pero dejando al resto del mundo prácticamente a salvo. Al respecto, Garland dice: “Nos planteamos cómo sería la infección. ¿Qué pasaría si un país entero estuviese en cuarentena y fuese abandonado a su suerte por el resto del mundo? Para hallar la respuesta nos hemos fijado en el mundo actual. Hay una reacción despiadada y pragmática cuando una nación colapsa. En términos generales, la gente a la que no le afecta el colapso acaba ignorándolo y continúa su vida como si nada”. El productor Andrew Macdonald añade: “La combinación de terror con la política mundial crea una combinación muy potente. Nos ha parecido el momento perfecto para continuar la historia de estos infectados”.

En la película conocemos a una familia que intenta sobrevivir en una isla. Jamie es el marido de Isla y padre de Spike. Cuando los conocemos, Jamie prepara a Spike para un importante rito de iniciación: una incursión al continente y la oportunidad de matar a su primer infectado. Al mismo tiempo están cuidando de Isla, quien está afectada por una grave enfermedad de la que aún no tienen diagnóstico, ya que no hay médicos en la comunidad. “Decidimos centrarnos en esta familia, lo que nos dio la oportunidad de ahondar en los personajes y sus relaciones”, explica Boyle. “A Alex se le ocurrió la idea de tener a una familia como protagonistas. Fue algo muy creativo. De esta forma hemos tenido la impresión de estar creando una película original, no una secuela. Ha sido muy emocionante para todos”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (dom 22 de junio)

22:00 Hs. EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 19 y mie 25 de Junio)

21:45 Hs. EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 20 y sab 21 de Junio)

21:45 Hs. EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (lun 23 y mar 24 de Junio)

21:45 Hs. EXTERMINIO: LA EVOLUCIÓN (2D doblada)

Género: Terror Origen: Reino Unido

Título original: 28 Years Later

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 55 Min. Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Danny Boyle

Guión: Danny Boyle, Alex Garland

Producción: Bernard Bellew, Danny Boyle, Alex Garland, Andrew Macdonald, Peter Rice

Fotografía: Anthony Dod Mantle Montaje: Jon Harris

Reparto:

Jodie Comer (Isla), Aaron Taylor-Johnson (Jamie), Ralph Fiennes (Dr. Kelson), Jack O'Connell (Sir Jimmy Crystal), Alfie Williams (Spike), Edvin Ryding (Erik Sundqvist), Chi Lewis-Parry (el Alfa), Emma Laird (Jimmima)