Fabián Gianola irá a juicio por abuso sexual simple

Fabián Gianola irá a juicio oral por abuso sexual simple a raíz de la denuncia de Viviana Aguirre, quien lo acusó en 2019 por un ataque ocurrido cuando ambos trabajaban en un programa de Radio Colonia.

Todavía no hay fecha de inicio para el debate, pero el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 49 accedió este viernes al pedido de la fiscal Mariela Labozzetta, quien el mes pasado había requerido la elevación a juicio.

La causa fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional para que se realice el juicio "donde finalmente se resolverá la situación procesal del imputado", informó el canal C5N.

Fabián Gianola está imputado por tres hechos de abuso sexual simple perpetrados durante una emisión del programa "Estamos de vuelta", por Radio Colonia.

"Estábamos en pleno aire, yo trabajaba de columnista en la radio. De pronto, me mete la mano en la cola, me agarra un cachete y yo me sobresalto", contó en su momento Aguirre en el programa "Incorrectas", por América TV.

Además de tocarla, el actor hizo movimientos con su mano que Aguirre describió ante la Justicia. "Ese día me dio mucha vergüenza. Mi compañero lo vio y después me dijo que era un desubicado", agregó la denunciante.