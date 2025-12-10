Fabián Mazzei se metió en el conflicto de Araceli González y Adrián Suar

El actor defendió a su mujer tras el revuelo por sus declaraciones contra el gerente de programación de El Trece.

Fabián Mazzei habló sobre el conflicto de Araceli González y Adrián Suar, y fue contundente. La actriz visitó recientemente a Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece) y, a raíz de algunas notas que dio luego, reavivó el escándalo con el productor, padre de su hijo Toto.

Tras ser acusada de "no soltar" a su expareja, Araceli compartió un descargo en la red y enfrentó las críticas, pese a que en el último tiempo estuvo alejada de la exposición mediática.

Luego del revuelo, Fabián Mazzei, actual esposo de la artista, se metió de lleno en el tema y opinó: "No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna boludez, ahí me enojo".

"Ella hizo un descargo para Laura Ubfal y otras personas que le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá", lanzó en diálogo con LAM (América TV).

A su vez, Fabián cruzó a Santiago Riva Roy, cronista del programa de Ángel de Brito: "No me gusta la mentira. No quiero seguir metiendo púa, pero él le dijo 'cobarde' e 'hipócrita', y Araceli no lo es. Te puedo asegurar que soltar no es del lado ella, en un par de meses, quizás verán".

"A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio, y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera", comentó.

"A veces, veo que el bueno es el malo, y el malo es el bueno... eso es lo que estoy viendo", disparó filoso. "Yo te diría que 'soltar' no es del lado de Araceli, y en un par de meses vas a decir: 'Ah, mierda'", agregó.

¿Qué dijo Araceli González sobre su relación con Adrián Suar?

Araceli González visitó los estudios de El Trece para participar en Otro Día Perdido, y antes se tomó un tiempo para dialogar con un móvil de LAM. En el mismo, la actriz sorprendió al hablar de su vínculo con Adrián Suar.

“Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaban en esa época", comenzó la actriz en el ciclo de América TV y sumó sobre el productor: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”.

"Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida", continuó picante Araceli González. Por último, cuándo le consultaron por Griselda Siciliani, la figura expresó: "Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella".