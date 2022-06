Fabrizio Crozzolo participará del Mundial de Pista en Israel

Fabrizio Crozzolo, oriundo de Puerto Madryn, vive un mágico momento luego de tener un semestre soñado, lleno de logros en este 2022. Consiguió el 3er puesto en el Campeonato Argentino de Ruta realizado en San Juan, el 1er puesto relevos mixtos en los Juegos Suramericanos de Rosario y el 1er puesto persecución individual y 1er puesto vueltas puntuables en el Campeonato Argentino de Pista, llevado a cabo en San Luis.

Crozzolo, becado por Chubut Deportes, charló con prensa del ente provincial del deporte y en el comienzo dijo que “Este primer semestre estuvo cargado de emociones y momentos muy significativos en mi carrera. Lo viví disfrutando cada minuto de las competencias y por supuesto que también se disfrutó toda la preparación previa”.

En referencia a como obtuvo su participación en la selección para el máximo evento explicó: “Conseguí mi lugar para el mundial gracias a varias carreras, entre esas se destacan el campeonato suramericano en el cual conseguí el primer puesto en la crono mixta con mi compañera Julieta Benedetti. Y en el Campeonato Argentino de Pista en la prueba de persecución individual (3 km) y las vueltas puntuables (25 km) pude conseguir volver con la medalla de oro a casa”, aseguró.

Respecto al trabajo previo que va a realizar con el fin de llegar de la mejor manera comentó que “La preparación de cara a este objetivo la vamos a hacer en Italia junto a mis compañeros de selección. Allí vamos a estar 35 días preparándonos de la mejor manera, compitiendo en carreras de alto nivel y entrenando en pistas que brindan comodidades para entrenar con todo” afirmó y amplió diciendo que “viajo el día 15 de julio hacía Italia, allá resido 35 días y emprendemos viaje hacía Tel Aviv el 20 de agosto para correr el mundial de pista. Lo vivo muy entusiasmado, estoy cumpliendo uno de mis sueños con esta participación en el mundial y me llena de orgullo llevar la celeste y blanca en el pecho”, afirmó

Finalmente, hizo hincapié en el agradecimiento a Chubut Deportes. ”El apoyo que me da el organismo significa mucho para mí, su aporte económico me está ayudando mucho para poder viajar a Italia y entrenar en las mejores condiciones. Además de lo económico se siente todo el apoyo de la gente, me motivan mucho a llevar a mi provincia adonde sea que vaya a intentar representarla lo mejor posible siempre”, culminó.