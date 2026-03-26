La Corrida "Héroes de Malvinas" se solidariza con el Hospital Regional

La Corrida de las Playas se desarrollará este domingo y unirá a Rada Tilly con Comodoro Rivadavia. La prueba dará comienzo a las 10. Serán 12K competitivos y 5K integrativos.

Este domingo se realizará una nueva edición de la Corrida de las Playas, una competencia que unirá Rada Tilly y Comodoro Rivadavia y que conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La prueba atlética, que será a beneficio del Hospital Regional, largará a las 10 y tendrá dos distancias: 12K competitiva y 5K integrativa.

La competencia la organiza la Federación Chubutense de Pruebas Combinadas y el Club Acuarium, sumado al acompañamiento del Centro de Veteranos de Guerra. La carrera tiene fines solidarios, debido a que la inscripción no tiene un costo monetario fijo sino que se basa en la donación de sábanas que serán destinadas al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Por lo tanto, para los 12 kilómetros competitivos la inscripción será un juego de sábanas completo o su equivalente en dinero. En cambio, para los 5 kilómetros integrativos, será una sábana ajustable.

En cuanto a los circuitos de cada distancia, la carrera competitiva largará desde la zona del Casino de Rada Tilly, transitando por el barrio Stella Maris, siguiendo por la sede de la Comisión de Actividades Infantiles y finalizando en el monumento a los Caídos en Malvinas. A su vez, la integrativa comenzará en la CAI y culminará en el mismo punto de llegada de la prueba principal.

Hasta el 28 de marzo hay tiempo para anotarse y los interesados pueden hacerlo por intermedio de las redes sociales de Acuarium Atletismo, o de forma presencial en el club (El Patagónico 1185).

Foto: Prensa Comodoro Deportes.