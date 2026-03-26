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El básquet femenino finalizó una nueva concentración en Comodoro Rivadavia

El preseleccionado chubutense se prepara para los Juegos Epade, que se desarrollarán del 17 al 23 de mayo en Viedma, Río Negro.

El miércoles y este jueves en Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo una nueva concentración para el preseleccionado chubutense de básquet femenino (zona Sur), que se prepara para lo que será la participación en los Juegos Epade, que se llevarán a cabo del 17 al 23 de mayo en Viedma, provincia de Río Negro.

Se llevaron adelante tres turnos de entrenamientos (dos el miércoles y uno este jueves), a cargo de la entrenadora Laura Villagrán, la asistente Belkis Echegaray y la preparadora física Agustina Ochoa.

Dichas prácticas se desarrollaron en instalaciones Socios Fundadores del Club Gimnasia y Esgrima.

Participaron un total de 15 jugadoras pertenecientes a clubes que militan en Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet (Gimnasia, Náutico Rada Tilly, Petroquímica y Federación Deportiva).

El cuerpo técnico ya confirmó la primera concentración general, con jugadoras de toda la provincia, a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de abril, también en Comodoro Rivadavia. Allí se comenzará a diagramar el plantel definitivo que encarará la última parte de la preparación de cara a la contienda patagónica.

La actividad y su logística fue organizada por Chubut Deportes, a través de los coordinadores de la disciplina, Nicolás de los Santos y Sebastián Borchuk.

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