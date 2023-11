Los apoderados de la Libertad Avanza se desdijeron, sostuvieron que no denunciaron ningún delito electoral y reconocieron que no tienen información veraz sobre el supuesto fraude.

Falso fraude: Karina Milei no declaró y Viola no presentó pruebas

La apoderada de La Libertad Avanza, Karina Milei, no se presentó a declarar ante el fiscal electoral Ramiro González para aclarar sus dichos sobre un supuesto fraude en las elecciones de octubre. Por su parte, el otro apoderado, Santiago Viola, se presentó ante el fiscal, pero reconoció que no tiene nuevas pruebas y aclaró que no denunció a la Gendarmería.

"Quiero hacer saber que no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre y con la única intensión de aportar a la transparencia y legalidad de las elecciones", declaró Viola, de acuerdo al acta al que tuvo acceso El Destape.

González los había citado para que brinden precisiones y documentación sobre la presentación que hicieron ante la jueza María Servini en la que manifestaron sus sospechas de fraude en los comicios presidenciales de octubre. En la acusación ante Servini habían denunciado que la Gendarmería cambió el contenido de las urnas en las elecciones de octubre de 2023 para beneficiar a Sergio Massa a cambio de "contraprestaciones".

Ante el fiscal, Viola se desmiente: "quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremaran los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad".

MILEI EN LA SUYA

Minutos antes de que comenzara la veda electoral, Javier Milei volvió a agitar este viernes la posibilidad de que se cometa fraude en su contra en el balotaje del domingo contra Sergio Massa, al afirmar que Unión por la Patria puede apelar a "cualquier tipo de artilugio" para ganar.

"El oficialismo está dando muestras de desesperación muy groseras, y no tenemos dudas de que son capaces de apelar a cualquier tipo de artilugios con tal de retener el poder", aseguró Milei en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

En ese punto, Feinmann repreguntó si "ese artilugio es el fraude", a lo que Milei respondió: "Exactamente. Hubo muchas irregularidades en las dos elecciones anteriores. Y nosotros estamos no solo trabajando en tener una cantidad de fiscales impresionantes, donde la ayuda que nos da la señora (Patricia) Bullrich y el presidente (Mauricio) Macri son fundamentales para cuidar los votos".

Además, el candidato presidencial libertario agregó que a los referentes y militantes de Unión por la Patria "se los ve desesperados y violentos", y afirmó que hubo "hechos de violencia que están sufriendo nuestros militantes" de LLA. Al respecto, denunció que una militante libertaria que estaba repartiendo boletas en Lomas de Zamora fue golpeada, y aclaró que los abogados del partido se pusieron en contacto con la madre de esa chica.