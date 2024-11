Familiares del camionero responsabilizan a la empresa

Este jueves fueron inhumados los restos de Manuel Escudero, el camionero que falleció el martes en el predio de la empresa Serco Ambiental, ubicada a 15 kilómetros de Rada Tilly. El hombre murió al caer con su camión dentro de una pileta. Se trató de una maniobra peligrosa y que al parecer es habitual en este tipo de tareas.

Paula Portalau expresó en declaraciones a AZM Tv que su esposo falleció “porque se le dio vuelta el camión por una maniobra que no es que no la supiera hacer. Es que la empresa no puede poner las patas del camión, que son las que lo estabilizan, en el borde de la pileta donde van a tirar esas bateas empetroladas porque si no el residuo peligroso de los tanques caería al piso”.

La mujer agregó que “esas piletas son mortales para la gente; están sin cubrir y tienen hasta 8 metros de profundidad. El cayó con el camión adentro y murió por bronco aspiración de hidrocarburos”.

En este contexto, dijo que Escudero “ya le había hecho un juicio a la empresa con la ART porque tuvo problemas con una cubierta del camión porque estaba lisa; salió despedido y se salvó de casualidad”, acotando que en Serco Ambiental “no tienen camiones en condiciones; ni cubiertas o normas de seguridad; la protección que necesita una pileta de petróleo”.

Resaltó asimismo que “al descargar de esa forma una batea, los choferes arriesgan todos los días su vida. El me comentaba que las cosas no cambiaban; que los camiones estaban rotos y él se ofrecía a repararlos. Son él y sus dos compañeros nomás”.

Finalmente, Portalau afirmó que “vamos a activar con mis hijos una denuncia a varias empresas que son las responsables de la muerte de mi esposo. Actualmente esas piletas siguen abiertas y la gente hace esas maniobras que son mortales. No quiero que esto suceda más. Que la justicia se haga cargo de que las vidas son importantes”.