Feria solidaria para asistir a damnificados de la Cordillera y Comodoro

La iniciativa se realizará este domingo 18 de enero desde las 15 horas y convoca a la comunidad a colaborar con donaciones, especialmente ropa, para familias afectadas por derrumbes y emergencias recientes.

Este domingo 18 de enero, el Parque de la Ciudad de kilómetro 3 será escenario de una feria solidaria destinada a reunir ayuda para la Comarca Andina y los vecinos afectados por los deslizamientos del Cerro Hermitte. La actividad comenzará a las 15 horas y está abierta a toda la comunidad.

Según informaron los organizadores, el objetivo principal es recolectar donaciones que serán enviadas a la zona de la Cordillera, además de asistir a las personas damnificadas por el derrumbe ocurrido en los barrios Sismográfica y El Marquesado. En ese sentido, se solicita especialmente la colaboración con ropa y otros elementos de primera necesidad.

Desde la organización detallaron que para la Comarca se necesitan mamelucos, ropa y calzado de trabajo, guantes, botines, indumentaria ignífuga, palas, hachas, agua, colirio, barbijos y Platsul, entre otros elementos.

La propuesta busca canalizar la solidaridad de vecinos y vecinas frente a las dificultades que atraviesan distintas familias, ofreciendo un espacio de encuentro y ayuda colectiva en un contexto marcado por emergencias climáticas y sociales.