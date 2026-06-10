Feriados 2026: todavía quedan seis fines de semana largos

El próximo descanso será dentro de pocos días por el feriado en homenaje al General Martín Miguel de Güemes. Además, aún restan dos fines de semana extra largos de cuatro días.

Con la llegada de la segunda mitad del año y el inicio del invierno cada vez más cerca, muchos argentinos ya comienzan a mirar el calendario en busca de una nueva escapada o unos días de descanso. Lo cierto es que todavía quedan seis fines de semana largos antes de finalizar 2026.

El próximo llegará entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio, en el marco del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Sin embargo, los períodos más extensos del año aún están por venir. Tanto en julio como en diciembre habrá fines de semana extra largos de cuatro días consecutivos, ideales para el turismo y las escapadas familiares.

Los fines de semana largos que restan en 2026

• 13, 14 y 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

• 9, 10, 11 y 12 de julio: Día de la Independencia.

• 15, 16 y 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

• 10, 11 y 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

• 21, 22 y 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

• 5, 6, 7 y 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Los más esperados

Entre los descansos programados para lo que queda del año, los más extensos serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro jornadas consecutivas sin actividad laboral para gran parte de los trabajadores.

Estos períodos suelen generar un importante movimiento turístico en distintos destinos del país, especialmente durante las vacaciones de invierno y en la previa de las fiestas de fin de año.

Con seis fines de semana largos por delante, el calendario 2026 todavía ofrece varias oportunidades para planificar viajes, descansar o compartir tiempo en familia.