Fernando Lago, Federico Pritchard y Jorge Luis Altuna triunfaron en el Tiro Práctico

Fueron protagonistas de la 3ª fecha que se desarrolló el último domingo en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

El último domingo, 30 tiradores deportivos fueron recibidos por una hermosa, soleada y algo fresca mañana para disputar la tercera fecha del ránking 2026 de Tiro Práctico en las instalaciones del Círculo de Caza Mayor General Lagos con el auspicio de Clínica Integral Veterinaria.

Lejos quedó la frustración de la fecha perdida del mes de marzo y el inicio del ránking durante abril, así que este domingo fue muy bien recibido luego de algunas lluvias que habían dejado las canchas en no muy buenas condiciones.

El clima se portó muy bien y solo hubo que soportar el frío del comienzo de la mañana con un sol a pleno para beneplácito, tanto de participantes como organizadores y la ansiedad pasó al olvido para disfrutar de un excelente evento que tuvo distintos condimentos.

Como todos los años el ránking 2026 de la modalidad federada Tiro Práctico dispuso seis etapas en el campo de tiro con diversos desafíos para que cada deportista utilizara su ingenio para resolverlas junto a sus armas de grueso calibre.

Numerosos tiradores visitantes del Valle y Santa Cruz vinieron a sumar calidad al evento.

Con 107 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear etapas de diversa complejidad separados en 5 divisiones: “Producción”, “Producción Optics”, “Estándar”, Optics y “Open”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y “Producción Optics” contempla las mismas armas que Producción pero con miras de punto rojo.

La división “open” es la más permisiva de todas donde se incorporan miras electrónicas, compensador de gases, cargadores extendidos y accesorios de competición, seguida por la novedosa Optics con armas de simple acción en cal. 9 mm.

Producción Optics sigue en crecimiento con respecto a los dos años pasados ya que compitieron 8 tiradores, mientras que Estándar contó con un único representante como es Luis Pereyra al igual que la novedosa Optic con Benjamín Cusumano. Si bien no tuvieron competencia, ambos culminaron con éxito la totalidad de los desafíos presentados en el renovado campo de tiro.

Durante los dos años pasados, los eventos venían creciendo en tamaño y calidad, reduciéndose un poco durante el 2024 pero desde el 2025 se volvió con la idea de las seis etapas mínimas, manteniéndose la calidad de las etapas, las cuales fueron muy bien armadas y diseñadas con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Se esperaban desempeños con menos altibajos típicos de un inicio de ránking, pero varios tiradores cometieron errores inesperados y fallas de armas. Federico Pritchard si bien fue el mejor de Producción, tuvo algunos inconvenientes en la etapa 5. Lo mismo para Jorge Luis Altuna de Open, que en tres etapas quedó debajo de Guillermo Alís, mientras que Fernando Lago en la división Producción Optics perdería valiosos puntos en las etapas 6 y 4.

También se vieron varios destellos de talento en el grupo, tanto de los veteranos, como de los más nuevos que llevan muy poco en la competencia.

En la división “Producción”, la sorpresa del día fue Diego Barros con un segundo puesto más que merecido. Erito Dos Santos, quedó primero en Súper Seniors y a un paso del segundo lugar. Un poco más atrás quedaría el segundo en Seniors, Jorge Alí. Se esperaba más de José Barbetta que en la fecha pasada quedó en segunda posición y en este evento no pudo superar el 11° puesto, apenas por arriba del segundo Súper Senior, Aldo Chinni. Igualmente la diferencia entre el ganador, Federico Pritchard y el resto fue bastante, con casi 19% a su favor.

En Producción Optics la competencia fue feroz entre los dos Seniors y el visitante del Valle, Enrique Meza quedó a menos de 20 centésimas del ganador Fernando Lago. Del grupo que rondó el 80% se mezclaron veteranos con juniors, definiéndose a favor de los “viejitos” por sobre Jorge Francisco Altuna que lograría el 82.75% debajo de Hugo González y Alejandro Lucero.

Si bien la división Open fue disputada solo por Jorge Luis Altuna y Guillermo Alís, la competencia entre ellos fue muy amena, repartiéndose triunfos entre ellos por la mitad, definiéndose por 20 centésimas a favor de Altuna.

Se extrañaron las ausencias de Kevin Purtscher y Cristian Marrero que son siempre animadores y candidatos al triunfo. También se lamenta que no haya podido culminar el torneo Walter Cardozo.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al renovado grupo de colaboradores y estos cumplieron con un evento que dejó a todos felices con ganas de levantar el nivel de competencia. Se espera mantener la concurrencia durante las fechas venideras ya que a pesar de las ausencias el número de participantes sigue en aumento y los nuevos se irán incorporando en un marco de sana competencia.

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RESULTADOS FINALES

División Producción

1º Federico Pritchard 100% (S)

2º Diego Barros 81.56

3º Erito Dos Santos 79.33 (Ss)

4º Jorge Ali 77.18 (S)

5º Darío Vázquez 76.68

6º Franco Rivero 75.41

7º Diego Kraser 72.23

8º Sergio Ocampos 71.73

9º Marcos González 71.50

10º Richard Tellechea 67.48

11º José Barbetta 63.09

12º Aldo Chinni 61.04 (Ss)

13º Marcos Fernández 60.24

14º Pablo Cabrera 55.14 (S)

15º Sergio Carreño 51.46 (Ss)

16º Raúl González Ortiz 50.11

División Producción Optics

1º Fernando Lago 100% (S)

2º Enrioque Meza 99.82 (S)

3º Hugo González 89.35 (Ss)

4º Alejandro Lucero 88.98 (S)

5º Francisco Altuna 82.75 (Jr.)

6º Javier Gaitán 76.76

7º Luis Martínez 75.42 (S)

8º Carlos Relly 57.10 (Ss)

9º Eduardo Cury 39.09 (Ss)

División Open

1º Jorge Luis Altuna 100%

2º Guillermo Alis 99.79

División Estándar

Luis Pereyra 100% (Gs)

Ranking 2026 A Tres Fechas:

Producción: Dos Santos 239, Alí 234, Berbetta 234, Kraser 226, Vázquez 225, Rivero 208, F. Pritchard 200, Ortíz 170, Purtscher 168, Barros 161, Cabrera 161.

Producción Optics: Lucero 270, F. Altuna 249, Martínez 222, Lago 200, González 189, Relly 113, Meza 100, Gaitán 77, Cury 61, Sarmiento 43

Open: J.L Altuna 300, Alis 100, Patitucci 39.