Ferro despidió el año con paliza a Boca

El líder se impuso 100-84 en uno de los tres partidos que cerró el 2025 por la fase regular de la Liga Nacional. Regatas ganó el clásico y Argentino logró su segundo éxito.

Con tres partidos, este lunes por la noche se cerró el año 2025 de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, con triunfos del líder Ferro Carril Oeste, Regatas Corrientes y Argentino de Junín.

En ese contexto, Ferro derrotó en el estadio Héctor Etchart de Caballito, a Boca Juniors por 100-84. Facundo Piñero fue la figura del encuentro con 24 puntos y 4 rebotes.

Los primeros minutos fueron parejos, ningún equipo sacó ventaja sobre el otro y el marcador se mantuvo igualado. Oeste con un poco más de efectividad supo liderar el tanteador, pero sin muchas ventajas. En el segundo cuarto Boca no logró desplegar su juego, en tanto, los de Caballito castigaron corriendo la cancha y se fueron al descanso 56-37 arriba, informó Prensa Ferro.

En el complemento los dueños de casa fueron los dominadores. Con una efectividad envidiable, defensas certeras y fluidez en ambos sectores de la cancha se apoderaron del juego. Los de La Boca lo intentaron, pero no pudieron hacer pie, corrieron de atrás hasta el cierre del encuentro y el tanteador marcó 100 a 84 a favor del Verdolaga.

Para el “Xeneize” su próximo encuentro por la Liga Nacional será el 23 de enero ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en La Boca mientras que Ferro visitará a San Lorenzo.

VICTORIA DE REGATAS EN EL CLASICO CORRENTINO

Por su parte, Regatas le ganó a San Martín por 84-64, y se quedó en el Fortín Rojinegro con el clásico correntino en el cierre del año.

En un duelo sumamente importante que servía como envión anímico para ambos equipos que cerraban el 2025, y con el condimento extra de que eran rivales directos con el mismo récord en la tabla de posiciones (ocho victorias y cinco derrotas), el anfitrión sorprendió de entrada y ya en el primer cuarto sacó la distancia que definiría el duelo.

El elenco victorioso tuvo como máximo anotador a Andrés Jaime con 16 puntos, además de tener a Juan Pablo Corbalán e Iván Gramajo con 13 cada uno y a Sebastián Lugo con 12 unidades y 13 rebotes, redondeando 21 de valoración. En el elenco visitante el más destacado fue Lautaro Berra con 18 tantos.

El equipo del parque Mitre pudo llevar a su terreno las acciones en el inicio, bajándole el ritmo al partido con un juego estacionado y prolijo en ataque, y complicando las ofensivas del Rojinegro con una enérgica defensa que lo secó totalmente, y con mucha autoridad se llevó el primer parcial 26-6.

El Remero no detuvo su andar, e ingresó al segundo período con la misma concentración y con una altísima efectividad desde 6,75 para escaparse por 43-13 en cuatro minutos. En ese momento, San Martín cambió la cara y pudo crecer, sobre todo desde lo ofensivo, para achicar la brecha y dejar el primer tiempo 46-28”, informó Prensa Regatas Corrientes.

Al cabo del descanso largo Regatas retomó el foco en la defensa y volvió a tomar el protagonismo a diferencia de lo que pasó en el final de la primera mitad. Supo aguantar los momentos de arrebato del Rojinegro y pudo cerrar el capítulo al frente 64-45.

Con la amplia diferencia en su favor, los del parque Mitre controlaron las acciones con inteligencia y concentración, jugando casi sin fisuras y manteniendo el plan de juego inicial, para cerrar la victoria con un contundente 84-64.

Ambos equipos cerraron el año y Regatas volverá a jugar en el Fortín Rojinegro el 6 de diciembre frente a Oberá Tenis Club de Misiones, mientras que San Martín lo hará el 8 frente al mismo rival en el mismo escenario.

SEGUNDO EXITO DEL “TURCO” JUNINENSE

Mientras tanto, Argentino de Junín se despidió del 2025 con un gran triunfo como visitante -el segundo en toda la temporada- al superar en el Grillón Arena a Racing de Chivilcoy por 79 a 76, en un partido muy parejo que se definió en los minutos finales.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso desde el inicio, con parciales muy disputados. Racing comenzó mejor y se quedó con el primer cuarto por 18 a 12, manteniendo la ventaja al cierre de la primera mitad, que finalizó 38 a 34 a favor del conjunto local.

Tras el descanso largo, Argentino logró revertir el marcador en el tercer período, cerrándolo 62 a 55, para luego sostener la diferencia hasta el final y quedarse con el triunfo por 79 a 76, informó Prensa Racing de Chivilcoy.

En cuanto a las actuaciones individuales, por el lado de Argentino se destacaron Frontera y Shriver, con 19 y 15 puntos de valoración, respectivamente. Shriver, además, aportó 17 puntos, mientras que Frontera sumó 13 unidades.

En Racing, el jugador con mayor valoración fue Emilio Stucky, con 16 puntos de valoración y 14 puntos convertidos. Lo siguió Manuel Rodríguez, con 15 puntos de valoración, mientras que Valinotti y Cooper aportaron 16 y 14 puntos, respectivamente.