Ferro intentará dar el primer paso hacia la final patagónica

El equipo comodorense recibirá este domingo a Hispano Americano de Río Gallegos por el partido de ida de las semifinales de la Copa Federal Regional Amateur Femenina.

Luego de superar a Boxing Club de Río Gallegos por los cuartos de final, Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia buscará dar el primer paso para intentar llegar a la final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina.

El equipo de Km. 5 recibirá este domingo, a partir de las 15, a Hispano Americano -también de la capital santacruceña- en el partido de ida de las semifinales.

Ferro ganó por 3 a 0 el segundo partido de la serie ante Boxing Club (en el primero empataron 1 a 1) y avanzó a las semifinales de la Región Patagónica de la Copa Federal.

Frente al Albiverde, Ailén Joursín ingresó en el segundo tiempo, cuando su equipo ya ganaba con un gol de Azul Caamaño, y a los 16 minutos puso el 2 a 0. La otra conquista fue de la goleadora Ornella Rivas.

Joursín, quien le dio frescura, profundidad y potencia al ataque de La Maquinita, habló de la serie que superaron: “La ida estuvo ajustada, tuvimos varias bajas pero tratamos de mantener la calma y la idea era traer un resultado favorable de Río Gallegos para que todo se decida de local, que es lo que hicimos. Estoy orgullosa del equipo que tenemos, da todo en cada partido y defiende el escudo a muerte”, analizó.

En la siguiente instancia, las ferroviarias se enfrentarán con Hispano Americano, otra institución de Río Gallegos que se interpone en el camino de las comodorenses. Las santacruceñas fueron líderes de su grupo y posteriormente le ganaron los dos partidos a Nocheros de Las Heras para llegar a la tercera ronda.

“Ya estamos pensando en el domingo, en plantear un equipo que se amolde al partido, hay que jugar nuestro juego como lo venimos haciendo, hay que aportar el granito de arena desde donde toque”, expresó la jugadora.

Ferro femenino viene siendo protagonista desde hace años, tanto a nivel local como regional. En ese sentido, Ailén resaltó “al cuerpo técnico que nunca nos dejaron solas. En lo personal siempre iba y venía, pero terminaba volviendo porque el amor que le tengo al club no se negocia”.

Y sobre una nueva participación en la Copa Federal Regional Amateur sentenció: “Venimos peleando arriba desde hace tiempo y la idea es seguir en lo más alto. Es nuestro tercer Regional consecutivo y el objetivo es llegar hasta el final cueste lo que cueste”.

……………

Programa – Semifinales de ida

SABADO 20

18:00 Pacifico (Neuquén) vs Deportivo Confluencia (Neuquén). Arbitros: Aisha Leszinnsky, Florencia Martínez y Paula Mella (Cipolletti).

DOMINGO 21

15:00 Ferrocarril del Estado (Comodoro Rivadavia) vs Hispano Americano (Río Gallegos). Arbitros: Angel Díaz, Héctor Andaur y Emilio Aparicio (Trelew).

Estadio: La Nueva Salitrera.