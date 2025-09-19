Se enfrentan este sábado desde las 15 por el arranque del segundo torneo del año en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Jorge Newbery y Tiro le dan el puntapié inicial al Zonal A

Jorge Newbery recibirá este sábado a Tiro Federal en el partido que pondrá en marcha el torneo Zonal A 2025 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro de la zona “A”, que se jugará en “La Madriguera”, dará comienzo a las 15 y tendrá como árbitro a Brian Jerosimich, quien estará acompañado por Lucas Bres y Luis Marcial.

El “Lobo” viene de terminar como escolta del campeón Comisión de Actividades Infantiles, reuniendo un total de 48 puntos, producto de 14 triunfos, 6 empates y dos derrotas.

Distinta fue la campaña del conjunto de barrio Cemento. Tiro terminó en el último escalón de la tabla con solo 10 unidades, con 3 victorias, 1 empate y 18 caídas. Por lo que su objetivo será seguramente sumar en la tabla general para escaparle al descenso.

Estos dos equipos se enfrentaron por la última fecha del torneo Apertura, con una amplia goleada de Newbery por 7-0 en condición de visitante.

La fecha se completará el domingo, también desde las 15, con los siguientes partidos: CAI-Florentino Ameghino; Huracán-Argentinos Diadema; Deportivo Sarmiento-General Saavedra; Petroquímica-Laprida y Unión San Martín Azcuénaga-Próspero Palazzo.

…………………

Programa de la 1ª fecha

SABADO 20 (15:00 PRIMERA – 12:30 RESERVA)

- Jorge Newbery vs Tiro Federal.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Lucas Bres y Luis Marcial.

Cancha: Jorge Newbery.

DOMINGO 21 (15:00 PRIMERA – 12:30 RESERVA)

- Deportivo Sarmiento vs General Saavedra.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Diego Bayón y Carlos Quintana.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Petroquímica vs Laprida.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Diego Schooff y Gustavo Corbalán.

Cancha: Petroquímica.

- Comisión de Actividades Infantiles vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Sergio Corbalán y Víctor Velarde.

Cancha: Tiro Federal.

- Huracán vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Blas Subelza y Cristian Raimilla.

Cancha: Huracán.

- Unión San Martín Azcuénaga vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Asistentes: Cristian Ontivero y Luis Marcial.

Cancha: USMA.