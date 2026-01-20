Festival solidario para asistir a damnificados por el cerro Hermitte y los incendios en la cordillera

En medio de la emergencia que atraviesan distintas regiones de la provincia, organizaciones sociales y ambientales de Comodoro Rivadavia impulsan una jornada solidaria abierta a toda la comunidad. El encuentro, denominado “Por el agua: de la cordillera al mar”, se realizará el sábado 24 de enero, desde las 19 horas, en el espacio El Trahuil, ubicado en Gatica 343, barrio Industrial.
La iniciativa es organizada por la Asamblea por el Agua de Comodoro Rivadavia junto al Foro Ambiental y Social de la Patagonia, y tiene como objetivo principal recolectar donaciones para las personas afectadas por el deslizamiento del cerro Hermitte, así como para quienes padecen las consecuencias de los incendios en la zona cordillerana. La convocatoria propone un espacio familiar que combine solidaridad, cultura y reflexión ambiental.
Durante la jornada se presentarán artistas y bandas locales y regionales, entre ellos Zomo Warmis Sikuris, Daniel Reynoso, Zaes La 60 Klan, Mataron los Lunes y Gvanaco, además de invitados sorpresa. La propuesta artística busca acompañar el reclamo social y fortalecer el mensaje de defensa del agua y del territorio.
Desde las organizaciones convocantes señalaron que el evento se desarrolla en un contexto de preocupación por la falta de respuestas estatales frente a problemáticas ambientales persistentes. En ese marco, advirtieron sobre el anuncio del tratamiento en sesiones extraordinarias, previsto para febrero, de un proyecto de ley que habilitaría la minería en zonas periglaciares de la cordillera, lo que reavivó el debate en torno a la vigencia y el respeto de la Ley de Glaciares.
La colecta solidaria incluye agua envasada; alimentos para desayuno y merienda; artículos de higiene personal y menstrual; pañales; ropa interior; abrigo; colchones, frazadas y ropa de cama; alimentos básicos como harina, levadura, té, café y yerba; insumos para mascotas; juguetes; ropa de trabajo; y elementos de protección personal para incendios. Desde la organización aclararon que no se recibe ropa ni calzado de uso cotidiano.
Con esta iniciativa, los organizadores buscan no solo asistir a las personas damnificadas, sino también reforzar un mensaje colectivo: la defensa del agua como bien común y la necesidad de preservar los ecosistemas frente a actividades extractivas. La convocatoria invita a la comunidad a participar activamente y a sumar su aporte en una jornada que combina ayuda concreta, expresión cultural y compromiso ambiental.