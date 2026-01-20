Torres e intendentes sellan pacto de equilibrio fiscal

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presidió este martes la firma de un acuerdo clave para garantizar el equilibrio fiscal. A partir de la rúbrica del denominado “Consenso Fiscal Provincial”, el Ejecutivo y las distintas localidades chubutenses se comprometen a reducir y armonizar las alícuotas de Ingresos Brutos, en un esquema de responsabilidad fiscal.

Ante la persistente baja de ingresos provenientes de regalías hidrocarburíferas y de la coparticipación nacional, el acuerdo prevé la implementación de acciones orientadas a ordenar las cuentas públicas y coordinar las políticas fiscales en todo el territorio provincial, garantizando un uso responsable del presupuesto y adecuando los gastos a los ingresos reales.

El acto se desarrolló en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, con la participación de intendentes y jefes comunales de toda la provincia. En ese marco, el mandatario también presentó los resultados del Plan de Desendeudamiento impulsado desde diciembre de 2023, basado en el cumplimiento de pagos, la reducción sostenida de la deuda provincial y la reactivación de obras prioritarias que habían sido abandonadas por el Gobierno Nacional.

CONTEXTO ECONOMICO NACIONAL COMPLEJO

Durante su discurso, Torres destacó la relevancia del acuerdo alcanzado en un escenario económico adverso a nivel nacional y agradeció a los intendentes que se hicieron presentes “en una coyuntura económica realmente difícil, marcada por una fuerte recesión y un barril petrolero prácticamente negativo, que impacta de lleno en las arcas provinciales y municipales. En este contexto, era fundamental avanzar en un acuerdo con todos los municipios para generar un ordenamiento fiscal que nos permita cumplir con las obligaciones del Estado”, señaló.

El gobernador remarcó además el impacto financiero de las emergencias que atraviesa la provincia. “Hoy tenemos que afrontar situaciones críticas, como lo que ocurre en la Cordillera, donde aún es complejo cuantificar el daño total. Solo la reconstrucción de la línea de media tensión del Coihue implica una inversión superior a los 12.000 millones de pesos. A esto se suma la reparación de líneas incendiadas y el acompañamiento a las familias que perdieron sus viviendas, a los municipios y a los servicios públicos. Todo esto demanda recursos que provienen del esfuerzo de los contribuyentes”, explicó.

En ese sentido, subrayó la necesidad de un trabajo conjunto entre Provincia y municipios. “Un municipio deficitario necesita el acompañamiento de la Provincia, pero un municipio ordenado y responsable también acompaña a la Provincia en este proceso de ordenamiento, cuyo objetivo central es brindar previsibilidad”, afirmó.