Revelan que Karina Milei gasta $ 81 millones en gaseosas y bebidas isotónicas

Una licitación pública impulsada por la secretaría General de la Presidencia prevé la compra de bebidas por seis meses para la Casa de Gobierno, Olivos y Chapadmalal.

El portal periodístico Realpolitik reveló una licitación pública impulsada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, comandado por Karina Milei, que prevé la compra de bebidas gaseosas e isotónicas por seis meses para la Casa de Gobierno, Olivos y Chapadmalal. Según el sitio de noticias, el monto estimado para esta contratación es de 81 millones de pesos.

“El gasto contrasta con el ajuste que enfrentan jubilados, docentes y trabajadores, y se suma al reciente aumento salarial de los funcionarios del gobierno libertario”, destacó el medio dirigido por Santiago Sautel. También, en el informe del portal, se comparte una imagen del pliego con su respectivo número de expediente, la descripción del proceso y la unidad operativa de contrataciones.

El curioso dato sobre esta licitación para Presidencia rememora algunas de las declaraciones públicas de Javier Milei que revelaron un patrón inusual en el consumo de bebidas azucaradas y energizantes, un aspecto que llamó la atención tanto de periodistas como especialistas en salud. En las elecciones presidenciales de 2023, el candidato libertario fue entrevistado por Crónica y relató que, por la ansiedad que le generaba el ritmo de la campaña, llegó a consumir diariamente siete latas de gaseosa cola, y que a cada una de ellas le agregaba dos sobres de azúcar antes de beberlas.

Este relato se complementa con versiones periodísticas que apuntan a que, además de las gaseosas, Milei mantenía un consumo elevado de bebidas energizantes durante la campaña. Según reportes, su preferencia declarada era por una variedad de Monster Energy denominada Mango Loco, una bebida que contiene cantidades significativas de cafeína y azúcar. En algunos relatos periodísticos se indicó que el mandatario podía tomar entre seis y ocho latas de este energizante por día para mantenerse activo en medio de jornadas largas.

Javier Milei

Los especialistas en nutrición y salud pública advertían ya entonces que este tipo de bebidas, sobre todo cuando se consumen en grandes cantidades o en combinación con azúcares añadidos, pueden tener efectos negativos sobre la salud: desde palpitaciones e insomnio hasta aumentos de la presión arterial o alteraciones del metabolismo. Las bebidas energizantes no se clasifican como hidratantes y su consumo excesivo está asociado con riesgos cardiovasculares y neurológicos.

En paralelo, el debate en Argentina en torno al consumo de bebidas azucaradas y energéticas ha trascendido lo anecdótico: iniciativas legislativas impulsadas por distintos sectores del Congreso buscaron regular o prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad debido a preocupaciones por sus efectos en la salud pública. Tras asumir la presidencia, Milei relató que parte de ese patrón cambió y que perdió varios kilos —unos nueve, según dijo— al modificar su dieta y reducir este tipo de hábitos.