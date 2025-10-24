Finaliza el 10° Congreso Patagónico de Ortopedia y Traumatología

El encuentro reunió a profesionales de toda la región, junto a reconocidos especialistas nacionales e internacionales, quienes compartieron conocimientos, experiencias y las últimas innovaciones en el campo de la ortopedia y la traumatología.

Además, el encuentro contribuyó a fortalecer el desarrollo económico y turístico de Rada Tilly, consolidando a la ciudad como un nuevo centro patagónico de convenciones y eventos, capaz de combinar servicios de calidad, hospitalidad y entorno natural único.

El programa científico incluyó actualizaciones de la especialidad, una mesa de casos clínicos con panel de expertos y debates sobre los nuevos usos de la inteligencia artificial aplicada a la medicina, entre otros temas relevantes para el desarrollo de la disciplina.

“Estamos muy satisfechos; todo está saliendo perfecto, los tiempos, horarios y las charlas. Estamos muy contentos por el apoyo brindado por la Municipalidad de Rada Tilly y por el acompañamiento de Marcelo Cámara a través de Delvi. Durante los dos días discutimos muchos casos clínicos de pacientes de la zona, que es uno de los aspectos más enriquecedores. Tuvimos la grata presencia de personalidades de gran relevancia a nivel internacional, como los doctores uruguayos Justino Menéndez, referente mundial en artroplastia de cadera, y Daniel Matera, referente en trauma ortopédico; además del Dr. Gustavo Tadeu Sánchez y profesionales de Buenos Aires, Entre Ríos y distintas localidades patagónicas”, expresó el presidente del Congreso, Julián Petrolito.

Este décimo aniversario tiene un valor especial para la comunidad médica, consolidando al congreso como un espacio fundamental para el intercambio de conocimientos y la actualización profesional en la Patagonia, con un programa de excelencia y disertantes de primer nivel.