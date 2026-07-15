Florencia Campano estrena "Partida", un flamenco nacido de las cicatrices

La bailaora y coreógrafa comodorense llevará al Teatro Español una obra que pone en escena el dolor, la finitud y la experiencia de habitar la Patagonia a través del flamenco. La función contará con músicos invitados y será única.

El Teatro Español de Comodoro Rivadavia será escenario, el sábado 22 de agosto, del estreno de "Partida", la nueva creación de la bailaora y coreógrafa Florencia Campano. Al frente de Mar de Jondo, la artista presenta una propuesta que explora el flamenco desde una mirada profundamente ligada a la experiencia patagónica, donde el compás, el cante y el baile dialogan con el paisaje austral y las vivencias personales.

La obra surge de un proceso creativo desarrollado en el sur del país y plantea un lenguaje propio, atravesado por la fuerza del territorio. En ese recorrido, el viento, el sol y el mar se integran a una puesta que busca expresar la crudeza y la belleza de vivir en la Patagonia.

"Partida habla de nosotros: nos recuerda que la muerte nos acompaña cada día, para que no olvidemos que estamos vivos", expresó Campano. "Bailamos para que el dolor sea solo un mapa y no el territorio. Es una obra sobre el valor de lo irrecuperable, sabiendo que el miedo a perder todo es lo que le da el valor a nuestro presente. Bailar flamenco como un acto de supervivencia", agregó.

La función contará con la participación de músicos invitados especialmente para esta presentación. Bianca Pia estará a cargo del cante, Tate Olmedo de la guitarra y Juan Romero Cádiz de la percusión, acompañando en escena a Campano en una propuesta concebida para el público que sigue las producciones de Mar de Jondo.

Las entradas ya se encuentran a la venta con una promoción de lanzamiento por tiempo limitado, con un valor general de 30.000 pesos. Las reservas pueden realizarse al 297 501-7400 y también se puede obtener más información a través de @mardejondo.

Como cierre del fin de semana, el domingo 23 de agosto se llevará a cabo la primera Muestra de Alumnos de Mar de Jondo 2026, un encuentro pensado para compartir en familia.